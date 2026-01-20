En ce moment Die On This Hill SIENNA SPIRO
Près de Rouen. Quatre personnes évacuées vers l'hôpital après un incendie dans une maison

Sécurité. Un incendie a touché une maison avec plusieurs logements à Cléon, mardi 20 janvier 2026 au petit matin. Au total, quatre personnes ont été évacuées vers l'hôpital, intoxiquées par les fumées.

Publié le 20/01/2026 à 08h33 - Par Pierre Durand-Gratian
Près de Rouen. Quatre personnes évacuées vers l'hôpital après un incendie dans une maison
Le sinistre a été maîtrisé par 19 pompiers à l'aide d'une lance à incendie.  - Illustration

Le feu est parti de haies et de poubelles le long d'une façade de maison, mardi 20 janvier vers 4h du matin à Cléon, rue Louis Pasteur, informent les pompiers de Seine-Maritime.

Deux logements impactés

Il s'est petit à petit propagé à cette maison. Deux logements ont fini par être impactés, le temps pour les 19 pompiers mobilisés de maîtriser le sinistre à l'aide d'une lance à incendie.

Au total, quatre victimes ont été examinées par le Smur d'Elbeuf. Légèrement intoxiqués par les fumées, cet homme de 79 ans et ces trois femmes de 32, 38 et 39 ans ont été conduits vers le centre hospitalier des Feugrais à Elbeuf. L'intervention s'est achevée vers 5h30.


