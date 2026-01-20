Près de Rouen. Quatre personnes évacuées vers l'hôpital après un incendie dans une maison

Le feu est parti de haies et de poubelles le long d'une façade de maison, mardi 20 janvier vers 4h du matin à Cléon, rue Louis Pasteur, informent les pompiers de Seine-Maritime.

Deux logements impactés

Il s'est petit à petit propagé à cette maison. Deux logements ont fini par être impactés, le temps pour les 19 pompiers mobilisés de maîtriser le sinistre à l'aide d'une lance à incendie.

Au total, quatre victimes ont été examinées par le Smur d'Elbeuf. Légèrement intoxiqués par les fumées, cet homme de 79 ans et ces trois femmes de 32, 38 et 39 ans ont été conduits vers le centre hospitalier des Feugrais à Elbeuf. L'intervention s'est achevée vers 5h30.