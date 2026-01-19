En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Normandie. Fréquentation, ponctualité… Comment se porte le train dans la région ?

Mobilité. La SNCF et la Région Normandie, qui gère l'ensemble des lignes des cinq départements et vers Paris, ont présenté le bilan de l'année 2025 pour le réseau Nomad, lundi 19 janvier 2026 avec une fréquentation en hausse et une ponctualité qui se maintient.

Publié le 19/01/2026 à 18h10, mis à jour le 19/01/2026 à 18h27 - Par Pierre Durand-Gratian
Les nouvelles rames Omneo, entretenues en Normandie, ont permis d'améliorer la qualité du service. - Pierre Durand-Gratian

Il est vrai que l'on pense souvent aux trains qui ne sont pas à l'heure. Lundi 19 janvier, la Région Normandie et la SNCF ont présenté le bilan 2025 des lignes normandes et vers Paris, avec des chiffres encourageants. La fréquentation a augmenté de 4 % entre 2024 et 2025, et de 23 % depuis 2019 pour atteindre une moyenne de 114 000 clients chaque jour. Une progression qui se justifie par l'amélioration du service avec notamment 27 nouvelles rames Omneo 2 sur Paris-Vernon-Rouen et Paris-Evreux-Serquigny, trois rames Régiolis sur Le Havre-Fécamp et la poursuite de la rénovation des AGC sur le reste des axes. "Ça procure une expérience de voyage complètement différente", insiste Grégoire Forgeot d'Arc, le directeur régional des lignes normandes SNCF voyageurs. Une enquête BVA indique que 93,5 % des usagers se disent satisfaits du service en 2025 contre 82 % en 2019. 80 % des voyageurs jugent que la régularité des lignes est bonne.

Une ponctualité constante

La ponctualité des lignes justement reste constante en 2025 avec 91,1 % des trains qui sont à l'heure à cinq minutes près. Elle est à 90 % sur les lignes depuis ou vers Paris, soit 11 points de plus qu'en 2025.

Comment faire mieux en 2026 ?

Pour améliorer encore la ponctualité, la Région entend poursuivre ses investissements sur le réseau. "Aujourd'hui, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas des pannes d'aiguillage, des pannes de passage à niveau, des pannes d'alimentation électrique", explique Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de la Région en charge des transports. Autre priorité, faire face à des aléas climatiques qui promettent d'être de plus en plus fréquents. "Il faut investir pour préserver le réseau des arbres qui tombent sur les voies et les caténaires. Il y a énormément de forêts en Normandie. Notre effort consiste à abattre les arbres qui sont dangereux, car trop proches des voies", précise l'élu. Un travail qui est à faire avec les propriétaires qui peuvent aussi être des communes, voire des particuliers le long du réseau.

Par ailleurs, après les 70 nouveaux trains chaque semaine mis en place en 2025, 23 nouveaux trains hebdomadaires circulent sur les lignes normandes pour 2026 et sont opérationnels depuis décembre dernier. "Vous avez des trains supplémentaires entre Rouen et Dieppe le dimanche mais aussi entre Bréauté et Fécamp en semaine", indique encore Jean-Baptiste Gastinne.

