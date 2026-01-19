Saint-Lô. Emmanuelle Lejeune en campagne pour un deuxième mandat

Ira-t-elle ou n'ira-t-elle pas ? La question de la candidature d'Emmanuelle Lejeune à un deuxième mandat de maire de Saint-Lô se posait de plus en plus, à mesure de l'approche des élections municipales des 15 et 22 mars prochains. L'édile sortante a donné la réponse, lundi 19 janvier. Emmanuelle Lejeune est bel et bien candidate à un deuxième mandat.

Le bilan avant le programme

"Dans les temps incertains que nous connaissons, Saint-Lô a besoin de stabilité, d'expérience et de continuité", assure-t-elle. Pour mener campagne, elle va d'abord présenter son bilan, pour expliquer ensuite son programme qui va s'inscrire dans la continuité du mandat qui s'achève. Concernant son équipe, elle repart avec environ 50 % de ses colistiers de l'aventure de 2020. Des élus comme Matthieu Lebrun, Brigitte Boisgerault, Jérôme Virlouvet, où Hervé Le Gendre la suivent de nouveau en 2026.

Pour les propositions, elle souhaite faire des promesses tenables. "Le contexte n'est pas aux grands investissements", estime-t-elle, notamment aux regards des budgets des collectivités. L'élue évoque un "dialogue permanent avec les habitants", et une "liste d'action à mener". Des "promesses tenables", précise Matthieu Lebrun.

Proximité et rayonnement

Les deux maîtres mots de sa campagne de 2020 : proximité et rayonnement, sont toujours d'actualité. Elle fera des propositions sur les compétences de la commune : éducation, logement, patrimoine, mais aussi pour Saint-Lô Agglo. Emmanuelle Lejeune entend d'ailleurs poursuivre son duo avec Fabrice Lemazurier à la tête de l'agglomération.