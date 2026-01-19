Evron. La ville est candidate pour accueillir l'arrivée d'une étape du Tour de France Femmes

Va-t-on bientôt voir les meilleures cyclistes féminines du monde en Mayenne ? La ville d'Evron s'est portée candidate pour accueillir l'arrivée d'une étape du Tour de France Femmes. La candidature a été envoyée en 2025 par le maire et président d'Evron et des Coëvrons, Joël Balandraud.

"Des belles bosses pour les cyclistes"

La Ville et la communauté de communes s'appuient sur de nombreux facteurs pour faire valoir leur candidature. Elles accueillent les Boucles de la Mayenne "quasiment tous les deux ans" et recevront le Pays de la Loire Tour en 2026. Proche du point culminant de l'Ouest, le Mont des Avaloirs, "on a chez nous le reste de ce petit massif qui fait des belles bosses pour les cyclistes", explique Joël Balandraud. Sans oublier l'égérie locale, Heïdi Gaugain, triple médaillée d'argent en cyclisme aux Jeux paralympiques de Paris 2024. "On va candidater jusqu'à ce qu'on soit retenu", sourit l'élu.

Objectif : Tour de France 2027

Quand pourrait passer le Tour de France Femmes à Evron ? Ce ne sera pas en 2026 puisque le parcours est déjà connu de Lausanne à Nice du 1er au 9 août. La candidature pourrait cependant être retenue pour le tracé de 2027, en sachant que la course partira de Leeds, en Angleterre. "On peut se dire qu'en venant de Grande-Bretagne, il y a un accès facile par la Normandie et la Mayenne", souligne Joël Balandraud.

Le sponsoring d'une équipe cycliste féminine professionnelle par le Département de la Mayenne et les entreprises locales Monbana et MyPie pourrait aussi appuyer cette candidature.