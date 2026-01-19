En ce moment Toxic et Chic ZAOUI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Evron. La ville est candidate pour accueillir l'arrivée d'une étape du Tour de France Femmes

Sport. Une candidature a été envoyée en 2025 aux organisateurs du Tour de France Femmes pour que la ville d'Evron accueille l'arrivée d'une étape. Cela pourrait se réaliser en 2027.

Publié le 19/01/2026 à 16h46 - Par Simon Lebaron
Evron. La ville est candidate pour accueillir l'arrivée d'une étape du Tour de France Femmes
Le Tour de France Femmes pourrait passer en Mayenne en 2027. - Photo Lambert

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Va-t-on bientôt voir les meilleures cyclistes féminines du monde en Mayenne ? La ville d'Evron s'est portée candidate pour accueillir l'arrivée d'une étape du Tour de France Femmes. La candidature a été envoyée en 2025 par le maire et président d'Evron et des Coëvrons, Joël Balandraud.

"Des belles bosses pour les cyclistes"

La Ville et la communauté de communes s'appuient sur de nombreux facteurs pour faire valoir leur candidature. Elles accueillent les Boucles de la Mayenne "quasiment tous les deux ans" et recevront le Pays de la Loire Tour en 2026. Proche du point culminant de l'Ouest, le Mont des Avaloirs, "on a chez nous le reste de ce petit massif qui fait des belles bosses pour les cyclistes", explique Joël Balandraud. Sans oublier l'égérie locale, Heïdi Gaugain, triple médaillée d'argent en cyclisme aux Jeux paralympiques de Paris 2024. "On va candidater jusqu'à ce qu'on soit retenu", sourit l'élu.

Objectif : Tour de France 2027

Quand pourrait passer le Tour de France Femmes à Evron ? Ce ne sera pas en 2026 puisque le parcours est déjà connu de Lausanne à Nice du 1er au 9 août. La candidature pourrait cependant être retenue pour le tracé de 2027, en sachant que la course partira de Leeds, en Angleterre. "On peut se dire qu'en venant de Grande-Bretagne, il y a un accès facile par la Normandie et la Mayenne", souligne Joël Balandraud.

Le sponsoring d'une équipe cycliste féminine professionnelle par le Département de la Mayenne et les entreprises locales Monbana et MyPie pourrait aussi appuyer cette candidature.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Bonnes affaires
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses Aubignan (84810) 85€ Découvrir
lot bricolage
lot bricolage Saint-Vincent-de-Reins (69240) 25€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Evron. La ville est candidate pour accueillir l'arrivée d'une étape du Tour de France Femmes
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple