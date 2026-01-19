En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Ce soir à la télé. Un village normand pose nu pour sauver ses agriculteurs : "Normandie nue" le film est diffusé sur France 3

Société. Ce lundi 19 janvier 2026, France 3 diffuse en prime time "Normandie nue", une comédie dramatique signée Philippe Le Guay. Tourné au cœur du Perche, ce film raconte comment un village normand frappé par la crise agricole accepte une idée aussi folle que médiatique : poser nu pour sauver ses exploitations.

Publié le 19/01/2026 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Ce soir à la télé. Un village normand pose nu pour sauver ses agriculteurs : "Normandie nue" le film est diffusé sur France 3
France 3 diffuse "Normandie nue" : quand un village normand se déshabille pour défendre son agriculture.

Direction la Normandie pour tous les téléspectateurs de France 3 ce lundi soir. A 21h10, la chaîne programme Normandie nue dans sa case cinéma du lundi. Une diffusion en prime time, suivie comme souvent d'un replay disponible sur France.tv, pour celles et ceux qui manqueraient le rendez-vous.

"Normandie nue" : une histoire de crise agricole et de solidarité villageoise

L'intrigue se déroule dans un village agricole du Perche, où les éleveurs peinent à survivre face à une crise devenue insoutenable. Les exploitations vacillent, les tensions montent, et l'avenir du territoire semble s'assombrir.

C'est alors qu'une proposition improbable surgit : celle d'un photographe américain mondialement connu pour ses clichés de nus artistiques, prêt à faire poser tout le village… sans vêtements. Objectif assumé : créer un choc médiatique capable d'attirer l'attention sur la détresse du monde agricole.

Pudeur, conflits et buzz médiatique : le pari risqué du film

Derrière l'idée, une question centrale traverse le film : jusqu'où peut-on aller pour défendre ce qui nous fait vivre ?
Entre gêne, fierté, secrets de famille et vieilles rancœurs, Normandie nue explore avec finesse la psychologie d'un village confronté à un choix radical.

Le film joue habilement avec les codes de la comédie sociale, sans jamais perdre de vue la réalité humaine et économique de la ruralité française.

Philippe Le Guay et un casting ancré dans le réel

A la réalisation, Philippe Le Guay, déjà salué pour Les Femmes du 6e étage ou Alceste à bicyclette. Il confie ici les rênes du village à un maire-agriculteur, figure centrale du récit, entouré d'un casting solide et incarné (François Cluzet, François-Xavier Demaison, etc.).

Autour des comédiens professionnels, près de 350 figurants locaux participent au film : habitants, commerçants, collégiens, gendarmes… Un choix assumé pour coller au plus près de la vie réelle du territoire.

Un tournage dans le Perche, au plus près des habitants

Le tournage s'est déroulé autour du Mêle-sur-Sarthe, dans un décor naturel que le réalisateur connaît intimement. L'objectif : préserver l'authenticité des paysages agricoles normands et l'âme d'un village où tout le monde se connaît.

L'équipe du film a même partagé les repas avec les habitants, recréant une ambiance collective fidèle à l'esprit du scénario. Une immersion totale, loin des studios, au service d'un cinéma ancré dans le réel.

Un film régulièrement rediffusé et toujours d'actualité

Sans viser les grandes récompenses internationales, Normandie nue a bénéficié d'une belle visibilité en salles, avant de s'installer durablement à la télévision, notamment sur France 3.

Son mélange de thématique sociale, de regard tendre sur le monde rural et d'audace narrative continue de séduire un large public, bien au-delà de la Normandie.

