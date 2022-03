Le Mêle-sur-Sarthe. Orne : le film Normandie Nue, avec François Cluzet, sort au cinéma

Mercredi 10 janvier 2018 marque la sortie dans les salles obscures de Normandie Nue, dernier long-métrage de Philippe Le Guay avec François Cluzet. Un film tourné au Mêle-sur-Sarthe à l'est d'Alençon (Orne), comédie dramatique où, pour sauver leur village, et particulièrement agriculteurs et éleveurs, des habitants sont invités… à se découvrir !

Le maire, Marie-Françoise Desvergnes, a été invité à l'avant-première du film. Un moment évidemment émouvant. Écoutez-la :

"C'est vraiment un grand honneur pour nous", poursuit l'élue qui aime aussi à rappeler les attaches locales du réalisateur Philippe Le Guay, à quelques kilomètres de là à Saint-Julien-sur-Sarthe. "Je pense que lorsqu'il a écrit le scénario, dans son esprit, il visualisait déjà certains lieux de notre village." Le Mêle-sur-Sarthe compte environ 700 âmes.

