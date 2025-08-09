En ce moment KISS ME DERMOT KENNEDY
Télévision. Philippe Etchebest face à un restaurant normand en détresse dans "Cauchemar en cuisine", à voir aujourd'hui sur M6

Société. Samedi 9 août 2025, M6 diffuse un nouvel épisode de "Cauchemar en cuisine" depuis Criquebeuf-sur-Seine, dans l'Eure. Philippe Etchebest y vient en aide à Laurence et David, propriétaires du seul restaurant du village, confrontés à une situation critique.

Publié le 09/08/2025 à 07h55 - Par Mathilde Rabaud
Philippe Etchebest face à un restaurant en détresse à Criquebeuf-sur-Seine : nouvel épisode de "Cauchemar en cuisine".

A Criquebeuf-sur-Seine (Eure), petit village normand de 1 500 habitants, Laurence et David tiennent depuis cinq ans l'unique restaurant du secteur. Accompagnés de Martine, amie et serveuse, ils tentaient tant bien que mal de maintenir leur établissement à flot. Mais la réalité était préoccupante : une décoration vieillissante, un service parfois improvisé (jusqu'aux tongs aux pieds du personnel) et des assiettes qui laissaient à désirer.

Des problèmes qui s'accumulent en cuisine

Lors de son arrivée, Philippe Etchebest a rapidement constaté l'ampleur des difficultés. Viandes servies crues, produits périmés encore proposés aux clients, organisation inexistante : la situation tournait au chaos. Le chef a relevé un manque de motivation et une absence totale de gestion, rendant la survie du restaurant incertaine.

L'intervention musclée de Philippe Etchebest

Comme à son habitude, le chef n'a pas mâché ses mots. Face à un couple dépassé et une équipe démoralisée, il a mis en place un plan d'action pour redonner un second souffle à l'établissement. Entre réorganisation, nouvelles méthodes de travail et conseils pour retrouver l'envie, l'objectif était clair : sauver ce restaurant, véritable point de rencontre des habitants.

Un enjeu vital pour Criquebeuf-sur-Seine

Dans une commune où il n'existe aucun autre lieu pour se retrouver autour d'un repas, la disparition de ce restaurant représenterait un coup dur pour la vie locale. L'épisode, diffusé samedi 9 août 2025 à 17h30 sur M6, promet des moments forts, entre tensions, émotions et espoir de renouveau.

Pourquoi regarder cet épisode ?

Au-delà des scènes tendues et des coups de gueule légendaires de Philippe Etchebest, cet épisode de Cauchemar en cuisine offre un véritable concentré d'émotions. On y découvre l'histoire touchante d'un couple de restaurateurs normands, déterminés à sauver l'unique lieu de convivialité de leur village. Entre moments de vérité, conseils précieux et transformation spectaculaire, cette émission promet autant de frissons que d'espoir. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux de la gastronomie… et de la Normandie.

