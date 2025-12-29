En ce moment Je me lâche Christophe MAE
Argentan. La protection civile vous ramène chez vous le soir du Nouvel An !

Solidarité. A Argentan, la protection civile organise la nuit des Saint-Bernard, mercredi 31 décembre. Une trentaine de bénévoles se mobilisent pour raccompagner ceux qui ont trop bu au réveillon.

Publié le 29/12/2025 à 07h35 - Par Martin Patry
Argentan. La protection civile vous ramène chez vous le soir du Nouvel An !
Bruno Pitrou a imaginé la Nuit des Saint-Bernard en 2003. - Martin Patry

Avec la protection civile d'Argentan, rentrez chez vous en toute sécurité ! Depuis 22 ans, l'antenne locale de l'association organise la nuit des Saint-Bernard pour raccompagner ceux qui ont consommé de l'alcool. "Des associations et plusieurs sociétés nous prêtent des minibus", explique Bruno Pitrou, à l'origine du dispositif.

Pas un seul accident

En 2003, Bruno Pitrou trouvait qu'il y avait "trop d'accidents le soir du 31 décembre, à cause de la fatigue et de l'alcool", se souvient-il. Le responsable de la protection civile d'Argentan avait alors imaginé un dispositif pour raccompagner les plus fêtards. "Depuis, il n'y a pas eu un seul accident", affirme-t-il.

Au total, une trentaine de bénévoles se mobilisent chaque soir du 31 décembre, entre 20h et 6h du matin. "Ce sont des personnes de la protection civile mais également des personnes qui n'ont rien de prévu et qui veulent aider", raconte Bruno Pitrou. Le 1er janvier 2025, la protection civile avait raccompagné près de 400 personnes dans un rayon de 25 kilomètres autour d'Argentan.

