Hommage. L'icône du cinéma Brigitte Bardot est décédée à 91 ans : ses engagements en Normandie

Elle fut l'icône de la beauté française. Brigitte Bardot est décédée dimanche 28 décembre à l'âge de 91 ans à Saint-Tropez. La célèbre actrice était hospitalisée en novembre à Toulon pour subir une intervention chirurgicale. "Elle est actuellement en convalescence, elle aimerait que l'on ait la délicatesse de respecter son intimité", était-il écrit fin novembre dans le dernier message posté sur son compte Twitter.

Ses liens avec la Normandie

Surnommée "BB", elle avait de nombreuses attaches en Normandie. Elle avait ainsi participé au film Le Trou Normand de Jean Boyer, en 1952. Elle y interprétait le rôle de la cousine Javotte Lemoine. Brigitte Bardot est aussi connue pour son engagement animalier. Plusieurs refuges normands collaborent ainsi avec sa Fondation comme le refuge de Notre-Dame-du-Hamel ou celui de la Mare Auzou à Mesnil-en-Ouche dans l'Eure. "Grâce à son engagement, des millions de personnes ont pris conscience de la souffrance animale. Elle a su donner l'exemple avec un courage, une sincérité et une force exceptionnels", souligne l'association de protection animale Stéphane Lamart.