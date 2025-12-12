En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
"Nous ne t'oublierons jamais". La Normandie rend un dernier hommage au vétéran amérindien Charles Norman Shay

Société. Le vétéran amérindien Charles Norman Shay s'est éteint le 3 décembre à l'âge de 101 ans. Ses obsèques se sont déroulés vendredi 12 décembre dans la cathédrale de Bayeux.

Publié le 12/12/2025 à 19h41 - Par Avec AFP
En juin 2020, un buste à l'effigie de Charles Norman Shay avait été installé à Omaha Beach. - La Manche Libre

La Normandie pleure Charles Norman Shay. Ce vétéran amérindien du Débarquement, décédé mercredi 3 décembre à l'âge de 101 ans, repose désormais dans le cimetière de Saint-Laurent-sur-Mer. Il a été inhumé vendredi 12 décembre au matin, après une cérémonie à 10h dans la cathédrale de Bayeux.

"En ce jour, la France honore la mémoire du vétéran amérindien Master Sergeant Charles Norman Shay qui débarqua le 6 juin 1944 avec ses frères d'armes à Omaha Beach au péril de leur vie", a souligné la ministre française déléguée aux Armées Alice Rufo.

"Un courage exceptionnel"

Né en 1924 dans une réserve de la tribu Penobscot sur la côte est des États-Unis, Charles Norman Shay était le dernier survivant des 500 Amérindiens ayant débarqué sur les plages normandes en 1944. Le préfet du Calvados Stéphane Bredin a salué la mémoire du vétéran : "Infirmier au sein de la 1re division d'infanterie américaine, the Big Red One, il n'avait pas 20 ans lorsqu'il a débarqué en première ligne le 6 juin 1944, peu après l'heure H, a-t-il rappelé. Sous un feu intense, il a secouru et mis en sécurité de nombreux camarades grièvement blessés, un courage exceptionnel qui lui valut d'être décoré de la Silver Star", a poursuivi Stéphane Bredin.

Un Normand d'adoption

Après la campagne de Normandie, Charles Norman Shay avait poursuivi les combats jusqu'à sa capture en mars 1945. Il continua son engagement lors de la guerre de Corée dans les années 1950. "Il a fallu que mon esprit intègre le fait de voir autant de morts, de blessés et de personnes en détresse", expliquait-il dans une interview en 2019. Il partagea sa vie entre Vienne et la terre de ses ancêtres dans le Maine, jusqu'à son installation en Normandie à la fin de sa vie. Il avait été nommé chevalier de la Légion d'Honneur. "Adieu Charles, nous ne t'oublierons jamais", précise un des membres du groupe PassionMilitaria qui a assisté à la cérémonie à Bayeux.

Avec AFP.

