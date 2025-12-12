Cotentin. Incendie dans un mobile home : les pompiers refroidissent des bouteilles de gaz

En ce moment The Dead Dance Lady Gaga
Sécurité. Un incendie s'est produit dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 décembre à Urville-Nacqueville sur la commune de La Hague.

Publié le 12/12/2025 à 11h32 - Par Julien Rojo
Les sapeurs-pompiers de Cherbourg sont intervenus dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 décembre, à Urville-Nacqueville sur la commune de La Hague. Arrivés sur place vers 2h26 du matin, les 11 pompiers ont découvert qu'un mobile home de type paillote était entièrement embrasé. "Le sinistre a été éteint au moyen d'une lance", indiquent les secours. Une seconde lance à eau a permis de refroidir plusieurs bouteilles de gaz de 13kg se trouvant à l'intérieur de l'édifice. Le bilan des pompiers précise que l'événement n'a pas fait de victime.

