Cotentin. Incendie dans un mobile home : les pompiers refroidissent des bouteilles de gaz

Les sapeurs-pompiers de Cherbourg sont intervenus dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 décembre, à Urville-Nacqueville sur la commune de La Hague. Arrivés sur place vers 2h26 du matin, les 11 pompiers ont découvert qu'un mobile home de type paillote était entièrement embrasé. "Le sinistre a été éteint au moyen d'une lance", indiquent les secours. Une seconde lance à eau a permis de refroidir plusieurs bouteilles de gaz de 13kg se trouvant à l'intérieur de l'édifice. Le bilan des pompiers précise que l'événement n'a pas fait de victime.