Près de Caen. Alcool, stupéfiants, étrangers en situation irrégulière… : contrôles sur l'aire de repos de Giberville

Sur réquisition du parquet, les services de l'Etat ont réalisé une importante opération sur l'aire de repos de Giberville, début décembre, le long de l'autoroute A13, près de Caen. Les gendarmes, les douaniers, et les agents de la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, étaient sur place.

Plus de 300 contrôles

Avec la volonté de lutter contre toutes les formes de trafic, ils ont contrôlé au total 324 véhicules. Bilan de l'opération : un conducteur en état alcoolique, six sous l'emprise de stupéfiants. Mais aussi cinq amendes forfaitaires délictuelles, deux étrangers en situation irrégulière, 18 infractions à la réglementation des transports, un cas de travail dissimulé, plusieurs saisies de stupéfiants. 20 autres infractions ont encore été relevées comme des défauts d'assurance ou de contrôle technique.