[En images]. Rouen s'illumine pour Noël : plus de 10km de rues décorées et 39 nouvelles mises en lumière

Noël approche et les rues de Rouen sont déjà décorées. Les rues illuminées sont éclairées tous les jours, de 5h30 à 9h et de 16h30 à 23h en continu et toutes les nuits du 24 au 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier. Cette année, 39 nouvelles rues sont désormais mises en lumière, comme la rue Eau de Robec et du Père Adam.

Pour la première fois cette année, la rue Eau de Robec de Rouen a été décorée pour Noël. Une initiative appréciée de certains commerçants de la rue et qui permet selon eux de gagner en visibilité et d'attirer les clients.

Cette année, des flocons lumineux ont été installés en hauteur tout le long de la rue Damiette située dans le quartier des antiquaires à Rouen. Selon le moment de la journée, leurs couleurs varient.

"10km de rues illuminées"

En 2023 et 2024, en raison de la crise énergétique, "on a assumé le choix politique de baisser la voilure", explique Sileymane Sow, adjoint au maire en charge du commerce, de l'économie et des manifestations publiques. Cette année, la municipalité a pu, grâce au lancement d'un plan pluriannuel d'investissement notamment, "renouveler le stock d'illuminations et passer en LED". Selon l'élu, "c'est presque 10km de rues illuminées à Rouen cette année". Parmi les nouvelles rues illuminées, il y a celle du Père Adam. "C'est sympa, ça donne de la lumière après les décorations sont relativement simples, confie Gabrielle Fossard, coiffeuse dans cette rue. Pour autant, je n'ai pas vu de changement d'affluence", constate-t-elle. La rue Eau de Robec aussi a de nouvelles illuminations. "Cette rue est un peu moins fréquentée que la rue du Gros-Horloge, ça permet d'attirer plus de monde", ajoute Sandrine Laurence, cogérante de Smile. Au total, 67 rues et places sont illuminées cette année.

Comme l'an passé, la rue François Couperin située dans les Hauts-de-Rouen est illuminée pour Noël. Plusieurs décorations ont été installées par la municipalité sur les lampadaires tout le long de la rue.

Situé sur le parvis de la cathédrale de Rouen, le marché de Noël dispose lui aussi de décorations lumineuses festives comme son grand sapin. Il a été installé entre les chalets du marché de Noël.