Illuminations à Rouen : l’incroyable jardin des Lagnel

Chez les Lagnel, au 22 rue de la Roche à Rouen, quand les fêtes de Noël approchent, cela ne passe pas inaperçu. Et attire. Ils sont parfois plusieurs centaines d’enfants et d’adultes à se réunir devant le logis familial pour admirer les animations créées et installées par le père de famille, Jean-Marie Lagnel.

Récup’ et bricolage

Tout a commencé en 2001 “pour amuser mon petit dernier, Timothée.” Tous les ans, la petite cour située devant la maison se transforme en un pays des merveilles où les chalets animés et les animaux farceurs sont les rois. Moteurs de sorbetière, de sèche-linge et peluches sont autant d’éléments dont se sert le maître des lieux pour construire cette joyeuse animation. “Et ma femme coud les vêtements des personnages.”

A chaque Noël, sa petite nouveauté. Cette année, c’est une piste de ski pour oursons, que l’on active en pédalant sur un vélo. Le mécanisme est ainsi mis en route et permet à la piste de défiler et aux petits skieurs de dévaler la pente.

Depuis le 10 décembre et jusqu’au 3 janvier, les animaux jouent de la musique, le père Noël monte à bord de sa mongolfière et le petit train tourne, tourne. Pour la plus grande joie des petits et des grands.