Insolite. A Rouen, ravivez l'Arbre-soleil lors d'une expérience immersive dans une yourte, en plein cœur de l'Historial

C'est un moment suspendu, comme hors du temps. A partir du samedi 24 mai et jusqu'au 11 juin, l'Historial Jeanne d'Arc propose de découvrir l'expérience immersive sans écran de l'Arbre-soleil du studio parisien Onyo, dans le cadre de sa programmation [R]Evolutions.

Un "conte écologique"

Au sein d'une salle monumentale de l'Historial se trouve une yourte mongole qui va inviter à ce voyage sous forme de méditation et de reconnexion à la nature. "On vous invite en forêt pour régénérer un arbre millénaire", explique Yann Garreau, l'un des cofondateurs du studio Onyo. Installé en cercle au sein de cette yourte, casque sur les oreilles, yeux fermés de préférence, c'est par le son notamment que le voyage commence. Les ambiances de la forêt, puis ces voix, celles d'animaux qui viennent présenter ce "conte écologique", comme le définit Charlotte-Amélie Veaux, aussi cofondatrice du studio.

Yann Garreau et Charlotte-Amélie Veaux sont les deux fondateurs du studio Onyo, créateur de l'expérience de l'Arbre-soleil. - Pierre Durand-Gratian

Le travail de l'imaginaire

"C'est votre imaginaire qui travaille grâce au son spatial qui donne l'impression que les personnages sont à votre oreille", insiste Charlotte-Amélie Veaux. L'expérience, proche de la médiation, est vécue comme apaisante pour les uns, stimulante pour d'autres. Au centre de la yourte, par votre souffle, l'arbre reprend vie. "Vous verrez au travers de vos paupières les lumières de cet arbre, comme des braises."

L'expérience complète dure une vingtaine de minutes, avec un temps d'échange à la fin entre les participants. "Chacun peut raconter ce qu'il a vécu et voir qu'il n'a pas vécu ce moment seul, que c'était un rituel vécu collectivement."

"On se sent tout de suite dans un cocon"

La yourte s'est imposée petit à petit, comme pour stimuler l'imaginaire. "On joue dans des salles immenses, des fois plus petites ou même en entreprise. La yourte permet à chaque fois l'immersion. On se sent tout de suite dans un cocon", détaille Yann Garreau. Faites en matériau naturel, démontable et remontable à souhait, elle est donc zéro déchet et permet de se mettre en adéquation avec le message écologique de l'expérience.

A tester, dès le week-end de lancement de [R]Evolutions à l'Historial qui propose également de nombreux ateliers, découvertes et réflexions autour de l'écoféminisme, le thème retenu cette année.