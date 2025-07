Falaise. Une maison paramédicale est attendue pour 2027

Depuis 2020, la ville de Falaise ne cesse d'améliorer son offre de soin pour ses habitants. Après l'ouverture d'une maison de santé en octobre 2020 et une maison médicale en novembre 2022, une maison paramédicale est attendue pour 2027. Le bâtiment devrait sortir de terre entre le quartier de Guibray et le quartier de la Fontaine-Couverte.

Pour Hervé Maunoury, maire de Falaise, il fallait sauter sur cette proposition d'un "porteur de projet privé". Comme il précise, "autant sur la médecine générale, on est à peu près conforme à ce dont on a besoin, même si deux médecins supplémentaires ne seraient pas de trop, on a un manque sur un certain nombre de spécialités, je pense au dermato, ophtalmo, kiné, etc. Là, ce projet propose des locaux adaptés en centre-ville."

Une trentaine de professionnels de santé attendue

Alors même que les fondations ne sont pas encore construites, une vingtaine de professionnels de santé a déjà fait part d'un intérêt pour cette maison paramédicale. "C'est un projet qui peut accueillir une trentaine de professionnels donc c'est déjà bien. Mais il faut encore trouver cinq ou six praticiens pour pouvoir lancer les travaux, c'est une manière de trouver un équilibre financier", développe Hervé Maunoury.

Le financement, une question importante du projet. Le maire de Falaise détaille : "Le porteur de projet a souhaité sortir un tarif au mètre carré le plus bas possible. De quoi attirer un peu plus facilement les professionnels et surtout facilité l'accès à la jeunesse, ce qui est déjà le cas sur notre territoire."

Hervé Maunoury appelle donc les habitants, mais pas que, à relayer cette arrivée sur "un territoire qui n'est pas sinistré, notamment en médecine générale. Et ils pourront travailler en réseau, on a un centre hospitalier qui arrive en appui avec un service d'imagerie médicale, un laboratoire… Il y a tout pour bien fonctionner sur Falaise."