Près d'Alençon. Flavien Coton, Thibault Poret... Plusieurs champions du tennis de table s'affrontent lors d'un grand gala

Sport. Le club de tennis de table d'Arçonnay, près d'Alençon, organise un grand gala à la salle Henri Gardien, mercredi 27 août. Plusieurs champions et championnes de la discipline vont s'affronter dès 19h. 

Publié le 22/08/2025 à 17h47 - Par Martin Patry
Près d'Alençon. Flavien Coton, Thibault Poret... Plusieurs champions du tennis de table s'affrontent lors d'un grand gala
Thibault Poret sera à Arçonnay, mercredi 27 août. - Adrien Casanova

Avis aux amateurs de tennis de table. Mercredi 27 août, le Tennis de table d'Arçonnay organise un grand gala à la salle Henri Gardien. "L'objectif est de promouvoir ce sport qui est encore peu médiatisé, déplore Jean-Marc Colin, président du club organisateur. Avec l'effet des Jeux Olympiques, on s'attendait à avoir beaucoup de licenciés au sein de notre école mais finalement, il n'y en a pas eu tant que ça", poursuit-il.

Des invités de prestige

Champion d'Europe U21 et 57e joueur mondial, Flavien Coton sera bien présent à la salle Henri Gardien, mercredi 27 août. Il y affrontera entre autres Thibault Poret, troisième joueur français derrière les frères Lebrun. 

Chez les femmes, la Normande Nina Guo Zheng, championne de France des moins de 15 ans et première joueuse mondiale dans la même catégorie, affrontera Anaïs Salpin, finaliste aux championnats de France 2025, ainsi que la championne de France, Pauline Chasselin. Une séance de dédicaces est organisée après le gala. 

Pratique. Salle Henri Gardien à Arçonnay, début à 19h. Tarifs : 8 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants. 

