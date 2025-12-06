Rouen. J'ai testé le Furoshiki, ou comment emballer ses cadeaux de manière responsable

Le saviez-vous ? On consomme et jette environ 20 000 tonnes de papier cadeau chaque année, selon l'Ademe (agence de la transition écologique). Evidemment, cette part est considérable à Noël où chacun échange massivement des cadeaux. C'est ce que rappelle Anthony Dorival, animateur au Pavillon des transitions à Rouen qui a organisé des ateliers Furoshiki, avant les fêtes. Il s'agit de l'art japonais de plier le tissu pour emballer des cadeaux. Un emballage qui est donc réutilisable à l'envi. J'ai tenté l'expérience pour, à un petit niveau, tâcher de réduire l'empreinte carbone de Noël. "On a tous en tête l'image d'une fête de Noël avec un tas de papier cadeau dans un coin que l'on jette", lance Anthony Dorival. Lui l'organise autant pour transmettre cette technique, qu'il utilise désormais régulièrement, que pour sensibiliser le public à la réduction des déchets.

"On offre aussi le tissu"

"Je cherche toujours des ateliers vraiment utiles à faire avec de la récupération", m'indique-t-il. Il commence d'ailleurs par un quiz, qui permet de prendre conscience de cette pollution. Puis place à la pratique : pendant une petite heure, différentes techniques de pliage sont abordées suivant la forme du cadeau : rectangulaire, rond, ou encore une bouteille. Tout est possible. Le Furoshiki de base mesure 70 par 70cm. Et avec un peu d'entraînement, et surtout les explications d'Anthony Dorival, c'est accessible, y compris pour votre serviteur, plutôt fâché avec les travaux manuels... Je suis resté malgré tout sur des pliages assez basiques. Une fleur séchée ou autre décoration peut permettre d'agrémenter le paquet. Mention spéciale pour ce pliage qui permet, de manière assez originale, d'emballer ensemble deux bouteilles par exemple. Voilà qui me servira. Et si le tissu, en coton, en lin ou en soie, est choisi sur mesure pour le destinataire du cadeau, c'est encore mieux. "On offre aussi le tissu. L'idée c'est que la personne puisse le garder et, à son tour, emballer un cadeau avec", explique l'animateur. Peut-être une tradition à instaurer dans la famille ?

Il existe différentes techniques de pliage, adaptées à la forme du cadeau. - Pierre Durand-Gratian

"La première fois, ça surprend et ça a suscité des questions dans mon entourage", avoue Anthony Dorival, qui a tenté l'expérience à plusieurs reprises. Mais il y voit du positif : "Ça entraîne une discussion et, très vite, tout le monde tombe d'accord !"

Une solution originale, accessible, zéro déchet, qui intrigue et suscite le débat. C'est à tenter, d'autant que c'est à la portée de chacun (si j'ai pu le faire). D'innombrables tutos sont à retrouver sur Internet pour les techniques les plus simples. Alors, à vos pliages. A vos Furoshiki !