En ce moment KISS ME DERMOT KENNEDY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. J'ai testé le Furoshiki, ou comment emballer ses cadeaux de manière responsable

Loisir. Cette technique de pliage de tissu japonaise permet d'emballer des cadeaux en version 0 déchet. J'ai tenté l'expérience.

Publié le 06/12/2025 à 18h00 - Par Pierre Durand-Gratian
Rouen. J'ai testé le Furoshiki, ou comment emballer ses cadeaux de manière responsable
Le Furoshiki est l'art japonais du pliage du tissu pour emballer des cadeaux.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le saviez-vous ? On consomme et jette environ 20 000 tonnes de papier cadeau chaque année, selon l'Ademe (agence de la transition écologique). Evidemment, cette part est considérable à Noël où chacun échange massivement des cadeaux. C'est ce que rappelle Anthony Dorival, animateur au Pavillon des transitions à Rouen qui a organisé des ateliers Furoshiki, avant les fêtes. Il s'agit de l'art japonais de plier le tissu pour emballer des cadeaux. Un emballage qui est donc réutilisable à l'envi. J'ai tenté l'expérience pour, à un petit niveau, tâcher de réduire l'empreinte carbone de Noël. "On a tous en tête l'image d'une fête de Noël avec un tas de papier cadeau dans un coin que l'on jette", lance Anthony Dorival. Lui l'organise autant pour transmettre cette technique, qu'il utilise désormais régulièrement, que pour sensibiliser le public à la réduction des déchets.

"On offre aussi le tissu"

"Je cherche toujours des ateliers vraiment utiles à faire avec de la récupération", m'indique-t-il. Il commence d'ailleurs par un quiz, qui permet de prendre conscience de cette pollution. Puis place à la pratique : pendant une petite heure, différentes techniques de pliage sont abordées suivant la forme du cadeau : rectangulaire, rond, ou encore une bouteille. Tout est possible. Le Furoshiki de base mesure 70 par 70cm. Et avec un peu d'entraînement, et surtout les explications d'Anthony Dorival, c'est accessible, y compris pour votre serviteur, plutôt fâché avec les travaux manuels... Je suis resté malgré tout sur des pliages assez basiques. Une fleur séchée ou autre décoration peut permettre d'agrémenter le paquet. Mention spéciale pour ce pliage qui permet, de manière assez originale, d'emballer ensemble deux bouteilles par exemple. Voilà qui me servira. Et si le tissu, en coton, en lin ou en soie, est choisi sur mesure pour le destinataire du cadeau, c'est encore mieux. "On offre aussi le tissu. L'idée c'est que la personne puisse le garder et, à son tour, emballer un cadeau avec", explique l'animateur. Peut-être une tradition à instaurer dans la famille ?

Il existe différentes techniques de pliage, adaptées à la forme du cadeau.Il existe différentes techniques de pliage, adaptées à la forme du cadeau. - Pierre Durand-Gratian

"La première fois, ça surprend et ça a suscité des questions dans mon entourage", avoue Anthony Dorival, qui a tenté l'expérience à plusieurs reprises. Mais il y voit du positif : "Ça entraîne une discussion et, très vite, tout le monde tombe d'accord !"

Une solution originale, accessible, zéro déchet, qui intrigue et suscite le débat. C'est à tenter, d'autant que c'est à la portée de chacun (si j'ai pu le faire). D'innombrables tutos sont à retrouver sur Internet pour les techniques les plus simples. Alors, à vos pliages. A vos Furoshiki !

Galerie photos
Il existe différentes techniques de pliage, adaptées à la forme du cadeau. - Pierre Durand-Gratian

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Lit réversible
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. J'ai testé le Furoshiki, ou comment emballer ses cadeaux de manière responsable
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple