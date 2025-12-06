Saint-Aubin-sur-Mer. Quatre kitesurfeurs en difficulté secourus et pris en charge par les pompiers

Ce samedi 6 décembre, les pompiers sont intervenus vers 11h pour venir en aide à quatre kitesurfeurs en difficulté au niveau de la plage de Saint-Aubin-sur-Mer, en Seine-Maritime. Selon les secours, deux d'entre eux avaient déjà regagné la plage à la nage. L'hélicoptère Dragon 76, ainsi que la gendarmerie et la mairie, ont été prévenus.

Finalement, les quatre kitesurfeurs, quatre jeunes hommes de 21 ans, ont regagné la plage sans nécessiter l'intervention de l'hélicoptère. Après avoir été pris en charge par les secours, indemnes, ils ont été laissés sur place.

Une opération rapide et coordonnée

L'intervention a pris fin peu avant 13h.