HAC. Le club suspend les fonctions d'un de ses dirigeants bénévoles après avoir eu connaissance de "possibles comportements inappropriés"

L'annonce est tombée vendredi 5 décembre par la voie d'un communiqué publié sur le site officiel du HAC. "Ayant eu connaissance de possibles comportements inappropriés concernant l'un de ses dirigeants bénévoles, le HAC a décidé de le suspendre, à effet immédiat et à titre conservatoire, de toutes fonctions au sein du Club", peut-on lire dans le communiqué. Cette mesure vise à "permettre au Club l'examen approfondi de faits rapportés et, le cas échéant, la mise en œuvre de toutes actions qu'il jugera utiles si ceux-ci étaient avérés".

Réactions après une première affaire disciplinaire

À lire aussi. Football (Ligue 1). Toulouse - HAC : Aron Dönnum condamné à deux matchs de suspension pour "comportement blessant" envers Simon Ebonog.

Le HAC rappelle sa vigilance

Le Club havrais a également indiqué rester "extrêmement vigilant quant à la protection de ses joueurs et joueuses ainsi que de leurs entourages". Comme il l'a déjà fait par le passé, le HAC continuera de mettre en place des actions de sensibilisation auprès de ses joueurs, joueuses, membres des staffs, bénévoles et salariés.

A lire aussi. Football (Ligue 1). Toulouse - HAC : Aron Dönnum condamné à deux matchs de suspension pour "comportement blessant" envers Simon Ebonog