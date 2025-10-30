Podcast . Le Débrief 100% HAC en mode club de la presse : Le Havre enchaîne et enchante

Après ses succès consécutifs sur la pelouse d'Auxerre (0-1) et à domicile face à Brest (1-0), le HAC se hisse à la 11e place de Ligue 1, au lendemain de la 10e journée qui s'est déroulée, une fois n'est pas coutume, en semaine, mercredi 29 octobre.

Pour analyser cette dynamique, les journalistes Sébastien Buron, du quotidien sport L'Equipe, et David Poisnel, du service des sports de Paris Normandie, se joignent à Mathieu Billeaud (Foot Normand), Luc Gallais (Le Courrier Cauchois) et Célia Caradec (Tendance Ouest), pour un Débrief 100% HAC en mode club de la presse.

Pour entamer cet épisode, le Débrief revient sur les choix osés - mais réussis ! - de Didier Digard côté composition, alors que l'entraîneur havrais a opéré six changements dans son onze de départ, entre l'équipe alignée dimanche à l'Abbé Deschamps et celle qui a entamé la rencontre face aux Ty Zefs.

Après dix journées, quelle note sur 10 ?

Gros plan également sur les recrues les plus efficaces, à ce stade, et celles qui laissent encore les observateurs du Débrief sur leur faim. Le Japonais Ayumu Seko et le gardien Mory Diaw retiennent particulièrement l'attention, au contraire du (trop ?) jeune Chilien Damian Pizarro, de Younes Namli ou Félix Mambimbi.

Des journalistes de L'Equipe et Paris Normandie ont commenté l'actualité du HAC dans le Débrief. - Célia Caradec

Enfin, les journalistes sont invités à attribuer une note sur 10 au HAC pour ce premier tiers de championnat. Avant d'enchaîner un troisième match en une semaine à Toulouse (9e, 14 points), dimanche 2 novembre, Le Havre totalise 12 points, trois victoires et trois "clean sheet", des matchs sans encaisser de buts. Loin d'être suffisant pour le maintien, comme l'a toutefois rappelé Didier Digard après la confrontation face au Stade brestois 29.

