Calvados. Trois blessés dont un grièvement dans un accident de la route près de Lisieux

Un accident de la circulation s'est produit ce matin, à hauteur de Saint-Pierre-en-Auge, sur le secteur de Bretteville-sur-Dives (Calvados). Deux voitures sont entrées en collision un peu avant 9h du matin.

Une femme de 23 ans en urgence absolue

Le bilan fait état de trois personnes blessées. Deux hommes, âgés de 25 et 70 ans, ont été légèrement touchés. Après avoir été pris en charge par les secours, ils ont été transportés vers le centre hospitalier de Lisieux.

Une femme de 23 ans a, en revanche, été plus grièvement blessée. Elle a été prise en charge en urgence absolue et transportée au CHU de Caen.