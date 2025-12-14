Nucléaire. L'EPR de Flamanville atteint pour la première fois sa pleine puissance

C'est une étape majeure pour le nucléaire français. Le réacteur EPR de Flamanville, situé dans la Manche, a atteint pour la première fois 100 % de sa puissance nucléaire.

Ce cap a été franchi ce dimanche 14 décembre 2025 à 11h37. A cet instant, le réacteur Flamanville 3 a produit 1 669 mégawatts de puissance électrique brute, soit l'équivalent de la consommation électrique de plusieurs millions de foyers. Il s'agit d'un moment clé dans la montée en puissance progressive du réacteur.

Une avancée majeure après plus de 10 ans de retard

Cette avancée intervient quelques jours après le feu vert donné par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), indispensable pour poursuivre les essais à pleine puissance. Ces tests doivent permettre de vérifier le bon fonctionnement de l'installation avant une exploitation commerciale complète.

Le chantier de l'EPR de Flamanville, lancé il y a plus de 10 ans, a connu de nombreux retards et surcoûts. L'atteinte de la pleine puissance marque donc une étape symbolique et technique importante pour EDF, qui voit dans ce réacteur un pilier du futur parc nucléaire français.