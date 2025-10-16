En ce moment Beautiful Colors ONEREPUBLIC
Nucléaire. L'EPR de Flamanville a redémarré après 4 mois d'arrêt

Economie. Dans la nuit de mardi 14 au mercredi 15 octobre, l'EPR de Flamanville a redémarré après 4 mois d'arrêt pour des opérations de maintenance et de sécurité.

Publié le 16/10/2025 à 08h39 - Par Thierry Valoi
L'EPR de Flamanville a redémarré après 4 mois d'arrêt dans la nuit de mardi 14 au mercredi 15 octobre. - Thierry Valoi

Le réacteur nucléaire EPR de Flamanville a redémarré dans la nuit de mardi 14 au mercredi 15 octobre, après quatre mois d'arrêt pour mener des opérations de maintenance après la découverte d'un problème de fuite sur des soupapes, a annoncé l'électricien EDF.

Des opérations d'essais de mise en service

L'EPR normand, connecté au réseau électrique le 21 décembre 2024 avec 12 ans de retard, était à l'arrêt depuis le 19 juin pour des opérations d'essais de mise en service, classiques pour de nouvelles installations nucléaires, mais cet arrêt avait dû être prolongé début juillet pour intervenir sur des soupapes.

Ces opérations avaient conduit EDF en août à annoncer le décalage de la date d'atteinte de la pleine puissance, une échéance attendue "avant la fin de l'automne", soit avant le 21 décembre. Le groupe espérait auparavant pouvoir franchir cette étape avant la fin de l'été.

Coût estimé : 23,7 milliards d'euros

Après un chantier émaillé de déboires et d'aléas techniques, les coûts de Flamanville 3, premier réacteur nucléaire à démarrer depuis 25 ans, ont explosé par rapport au devis initial de 3,3 milliards d'euros. Selon un rapport de la Cour des comptes de janvier, le coût total de l'EPR est estimé à 20,4 milliards d'euros aux conditions de 2015, et même 23,7 milliards d'euros aux conditions de 2023.

