EPR de Flamanville. Ils s'étaient introduits sur le site : le jugement est rendu

Certains d'entre eux s'étaient introduits sur le chantier de l'EPR de Flamanville, le 31 mars 2022. Le jugement des 15 militants de Greenpeace France devant le tribunal de Cherbourg, dont son directeur général Jean-François Julliard, a été rendu mardi 14 mai, dans la matinée.

Sept activistes condamnés à des amendes

Parmi les 15 activistes, 8 d'entre eux restés à l'extérieur de l'enceinte n'ont pas été condamnés alors que le procureur avait requis une amende de 500€. En revanche, les 7 autres activistes qui s'étaient introduits sur le site nucléaire ont écopé d'amendes allant de 500 à 800€. Greenpeace France est condamnée à verser 20 000€ d'amende à l'Etat et 71 300€ à EDF. La société française de production et de fourniture d'électricité avait réclamé près d'un million d'euros de dommages et intérêts.