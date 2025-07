Patrimoine. Trois jours de fête pour les 30 ans des Médiévales de Domfront

Les Médiévales de Domfront font d'une pierre deux coups. "Cette année, c'est la 22e édition des fêtes médiévales, mais c'est surtout le 30e anniversaire de l'association", sourit Marie-Laure Prod'homme, secrétaire et bénévole de l'association des Médiévales de Domfront depuis sa création. Après deux ans d'attente, l'événement revient du vendredi 1er au dimanche 3 août avec un programme aussi chargé que varié. Une soixantaine d'artisans seront présents sur l'habituel marché médiéval qui investit les rues de la commune et 14 compagnies animeront cette édition spéciale. "Il s'agit d'un rendez-vous intergénérationnel, rappelle la bénévole. L'objectif est de faire plaisir aux autres, mais aussi de se faire plaisir à soi-même."

Une nouveauté pour les 30 ans

A l'occasion de cette date anniversaire et à la différence des précédentes éditions, les Médiévales de Domfront vont profiter d'une demi-journée supplémentaire, le vendredi après-midi. La soirée d'ouverture va être marquée par une représentation de cirque équestre médiéval Les Kalembredaines proposée par la compagnie Cow Prod.

Un travail d'équipe

"Les Médiévales de Domfront, c'est avant tout une association de bénévoles qui œuvrent pour animer la ville de Domfront", souligne Marie-Laure Prod'homme. Si le conseil d'administration de 10 bénévoles assure tout au long de l'année le bon fonctionnement de l'association, ils ne sont pas moins de 80 à participer à l'organisation de l'événement, qui doit accueillir plus de 20 000 visiteurs. "On travaille à plusieurs. On est tous embarqués par la même passion, celle d'animer, de sélectionner, de partager et d'offrir aux touristes et aux spectateurs le plaisir de venir découvrir notre ville", conclut-elle.