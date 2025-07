Près du Havre. A l'hôpital Monod, les travaux d'agrandissement des urgences sont lancés

Au ballet des ambulances s'ajoute celui des tractopelles, devant les urgences de l'hôpital Jacques Monod de Montivilliers. Depuis mercredi 16 juillet, le groupe hospitalier du Havre (GHH) a officiellement lancé les travaux préparatoires à l'agrandissement des urgences adultes, qui absorbent 45 000 passages par an. Implanté dans cette configuration depuis 2009, "le service avait été dimensionné initialement pour 35 000 passages annuels", rappelle Delphine Isaac, cadre supérieure de santé du pôle interétablissements de médecine d'urgence (Pimu). D'où la nécessité d'accroître la capacité d'accueil et de revoir les aménagements, "pour favoriser l'intimité et la confidentialité, avec une qualité des soins pour les patients et améliorer la qualité de vie au travail pour les personnels".

Améliorer les espaces d'attente

Première étape : la création d'un nouveau sas pour les ambulances. Les engins de chantier s'activent sur le parvis des urgences pour libérer l'espace afin d'y construire à partir de septembre ce bâtiment, qui comprendra aussi une unité fixe de décontamination, utilisée en cas d'accident industriel, par exemple, et aujourd'hui mobile. "On pousse les murs et on améliore les flux et l'organisation spatiale du service", résume le Dr Richard Petit, chef de pôle par intérim. *

Les travaux vont notamment permettre la création d'un nouvel accueil mutualisé entre les urgences adultes et pédiatriques (le parcours de soins des enfants demeure à part, dans les locaux actuels). Une nouvelle zone de vie, avec bureaux et salle de repos dédiée aux soignants, va être créée. La zone d'attente pour les patients en attente de lits pourra accueillir neuf patients couchés et six assis. "C'est une zone tampon entre les urgences et l'hospitalisation, qui est trop étroite aujourd'hui. On a augmenté cette surface, en l'imaginant avec les soignants de terrain", précise Dr Richard Petit. Dans les zones d'attente des différents secteurs, des paravents ou espaces pour recharger les téléphones seront aménagés.

Un hôpital transformé en 2028

Ce chantier à six millions d'euros, mené en parallèle de l'activité des urgences, avec une organisation "millimétrée", devrait être achevé d'ici l'été 2027. Outre le confort des patients, le directeur du GHH, Thierry Biais, y voit aussi "un facteur d'attractivité" pour les personnels et les médecins urgentistes. "On commence par les urgences, mais c'est un des chantiers qui va reconfigurer l'hôpital Monod d'ici 2028", poursuit le directeur. Le groupe hospitalier public, aidé par l'Etat et la Région, va en effet investir au total 100 millions d'euros pour créer un service de soins de réadaptation, rénover des unités d'hospitalisation et la moitié des blocs opératoires ainsi que la pharmacie centrale. L'hôpital sera par ailleurs connecté au tramway, d'ici deux ans, qui va participer à reconfigurer l'accès à l'établissement.