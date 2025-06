Montivilliers. Urgences agrandies, nouveau bâtiment, stationnement… Les points clés du projet Monod 2028

Le projet Monod 2028 – "Construisons demain", porté par le Groupe hospitalier du Havre (GHH), consiste en une vaste transformation du site de l'hôpital Jacques Monod, inauguré en 1987. Il vise à moderniser radicalement l'offre de soins, en lançant différents chantiers d'extension, de rénovation et d'amélioration de l'accessibilité pour faire un hôpital plus fonctionnel, tourné vers l'avenir.

Inauguration : qui était présent ?

Dans la matinée du vendredi 27 juin, a eu lieu la cérémonie de lancement officiel du chantier Monod 2028 sur le site de Jacques Monod. Parmi les intervenants figuraient :

• le ministre de la Santé Yannick Neuder, cardiologue de profession ;

• Edouard Philippe, président du conseil de surveillance du GHH et maire du Havre ;

• François Mengin Lecreulx, directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Normandie ;

• Julie Barenton-Guillas, vice‑présidente de la Région en charge de la recherche, de l'innovation et de la santé ;

• Thierry Biais, directeur général du GHH

• et le Dr Alain Fuseau, président de la Commission médicale d'établissement.

Tous ont pris la parole pendant l'inauguration, marquée symboliquement par la pose de la première pierre du futur bâtiment de Soins médicaux et de réadaptation (SMR), acte officiel d'ouverture des travaux.

Les trois piliers du projet

Le projet prévoit la construction d'un bâtiment dédié aux SMR, regroupant des prises en charge actuellement dispersées au Havre. Il comprendra 120 lits en hospitalisation complète, 50 places en hôpital de jour, une balnéothérapie, un gymnase et des jardins thérapeutiques, le tout en bout de bâtiment sud. La fin des travaux est prévue pour 2027.

Les travaux ont débuté avec la construction du nouveau bâtiment de Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) à côté du parking sud de l'hôpital Jacques Monod.

Confronté à une fréquentation annuelle de 50 000 patients, soit bien au-delà de sa capacité initiale d'accueil de 35 000, le service des urgences sera complètement repensé et agrandi. L'objectif est de mieux répondre aux pics de fréquentation, notamment saisonniers, dans un cadre modernisé. Au cours de l'année 2025, le GHH ouvrira 12 nouveaux lits d'onco‑hématologie dans une unité entièrement rénovée. Une unité de radiothérapie interne ouvrira aussi au Havre, jusque-là limitée à Rouen, et une unité d'hospitalisation d'onco‑hématologie sera mise en place.

Les changements à venir

Le GHH a anticipé les contraintes liées au chantier en créant 52 places supplémentaires sur les parkings sud et logistique dès mai 2025, tout en encourageant l'utilisation prioritaire du parking souterrain peu exploité grâce à une signalétique renforcée.

Pour pallier la réduction temporaire du stationnement, un parking relais gratuit de 100 places a été ouvert dès le 30 avril 2025 sur l'ancien site de Rouelles, accessible par les bus C1 et 17 en moins de 15 minutes. A terme, le parking sud sera encore agrandi avec 65 places d'ici fin juin et 58 places supplémentaires en zone logistique avant fin août, pour un gain de 175 places d'ici l'été. Ce renforcement, combiné à une future reprise de 150 places à la fin des travaux SMR (mars 2027), permettra de restaurer la capacité initiale tout en modernisant la gestion du stationnement. En parallèle, le projet mise sur une mobilité plus verte : l'arrivée du tramway au cœur du site viendra compléter le parking relais et faciliter l'intermodalité. Des pistes cyclables seront aménagées et les accès vélo seront sécurisés.

Pratique. Plus d'informations sur ch-havre.fr.