Santé. Quelles sont les zones prioritaires de Normandie qui vont accueillir des renforts de médecins généralistes ?

151 intercommunalités en France ont été regroupées et cartographiées comme prioritaires dans la lutte contre les déserts médicaux. Le ministère de la Santé en a diffusé la liste, vendredi 27 juin. Ces territoires regroupent plus de 2,5 millions de Français. Dans ces zones, à partir de septembre, des médecins généralistes devront venir en renfort. En septembre, place à la phase de test, avant une montée en puissance partout dans le pays.

Il s'agit de la "mesure de solidarité territoriale obligatoire" annoncée en avril dernier par le ministre de la Santé, dans son pacte de lutte contre les déserts médicaux. Ce sont aussi dans ces zones que les jeunes médecins juniors ou les internes de 4e année de médecine générale seront envoyés. Ce sont les territoires les plus en tension, car 87% du pays est considéré comme désert médical.

Où en Normandie ?

En Normandie, sept intercommunalités sont concernées.

Il y en a cinq dans l'Orne :

• Pays de l'Aigle (L'Aigle),

• Hauts-du-Perche (Longny-au-Perche),

• Vallées d'Auge et du Merlerault (Vimoutiers, Gacé),

• Domfront Tinchebray Interco (Domfront, Tinchebray)

• et Andaines Passais (Bagnole-de-l'Orne).

Dans la Manche, il s'agit de :

• Côtes Ouest Centre Manche (Lessay, Périers, La Haye)

• et Baie du Cotentin (Sainte-Mère-Eglise, Carentan).

C'est quoi cette mesure de solidarité territoriale ?

L'idée est d'aider les territoires en grand manque de médecins avec la venue de praticiens des territoires voisins mieux dotés. Ils devront consacrer jusqu'à 2 jours par mois pour ces zones prioritaires. Ils pourront être remplacés dans leur cabinet. La carte des zones prioritaires est donc une première étape. La seconde est de trouver des lieux de consultation de bonne qualité.

"Dans chaque territoire, les Agences régionales de santé et les préfets, en lien avec les élus locaux, ont diagnostiqué la vulnérabilité en termes d'accès aux soins de leur population. Cette cartographie était indispensable mais les inégalités ne sont pas seulement statistiques : elles pèsent chaque jour sur la vie de millions de Français vivant dans une commune isolée, de familles ne trouvant pas de médecin traitant, de soignants souffrant d'être en première ligne, isolés. Ce mécanisme de solidarité territoriale repose sur une conviction : l'accès aux soins ne peut plus dépendre uniquement de la bonne volonté ou du sacrifice de quelques-uns, il doit être garanti dans un principe de solidarité et de fraternité. L'engagement des médecins est la clé de la transformation que nous engageons", assure Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.