Caen. Maisons de retraite : la liste des rassemblements en Normandie pour soutenir les Ehpad

A l'appel d'une large intersyndicale, des débrayages sont prévus dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et dans des services d'aide et de soins à domicile, partout en France, mardi 30 janvier 2018. Ce mouvement se fait avec le soutien de l'association des directeurs d'établissements et de services pour personnes âgées (AD-PA) et de plusieurs associations de retraités. La Normandie n'échappe pas au mouvement.

Les cinq départements de Normandie mobilisés

Les syndicats dénoncent la dégradation des conditions de travail qui ne permettent plus une humanité avec les résidents, la baisse des dotations, et réclament une hausse des rémunérations. Les rassemblements en région sont nombreux :

14 - Calvados

14h30 à Caen devant l'Agence régionale de santé

18h à Lisieux devant la sous-préfecture

27 - Eure

13h à Verneuil, hall de la résidence Vernoline

50 - Manche

14h à Saint-Lô devant le Conseil départemental

14h à Cherbourg devant la sous-préfecture

61 - Orne

14h à Flers à l'Ehpad "Maubert" à Flers

14h30 à Alençon au centre hospitalier intercommunal d'Alençon/Mamers

15h15 à L'Aigle devant la permanence de la députée Véronique Louwagie

76 - Seine-Maritime

11h à Rouen Cours Clémenceau

11h30 au Havre devant la mairie

17h30 à Elbeuf devant la mairie

11h à Dieppe devant la sous-préfecture

11h au Tréport devant l'Ehpad

13h à Eu devant l'Ehpad

