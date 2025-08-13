En ce moment Invincible ONEREPUBLIC
Octeville-sur-Mer. Des travaux d'enrobé entre Le Havre et Etretat, avec fermeture de la RD940 de nuit

Mobilité. Des travaux d'enrobé sur la RD940, à hauteur d'Octeville-sur-Mer, vont nécessiter la fermeture de l'axe durant trois nuits, du lundi 18 au jeudi 21 août.

Publié le 13/08/2025 à 10h44 - Par Gilles Anthoine
Octeville-sur-Mer. Des travaux d'enrobé entre Le Havre et Etretat, avec fermeture de la RD940 de nuit
La RD940 sera fermée la nuit du lundi 18 au jeudi 21 août, entre le hameau du café blanc et le giratoire des RD940 et RD31. - Google Street View

La section de la RD940 à Octeville-sur-Mer, comprise entre le hameau du café blanc et le giratoire de la RD940 et la RD31, possède un revêtement dont l'état nécessite une réfection dans sa totalité. Ces travaux consisteront au rabotage du revêtement existant sur six centimètres d'épaisseur puis à l'application d'un béton bitumineux de la même épaisseur.

Trois nuits de fermeture

Les travaux sont prévus durant trois nuits, du lundi 18 au jeudi 21 août (ces dates sont susceptibles d'évoluer en cas d'aléa météorologique), entre 20h et 6h. Le chantier nécessitera la fermeture complète de l'axe, avec la mise en place d'une déviation par les RD311, 79 et 31.

Déviation de la RD940.

Ces travaux, financés par le Département de Seine-Maritime, seront réalisés par l'entreprise EUROVIA pour un montant de 215 000 euros.

Déviation de la RD940.

Octeville-sur-Mer. Des travaux d'enrobé entre Le Havre et Etretat, avec fermeture de la RD940 de nuit
