Près de Bayeux. Une octogénaire meurt dans un accident de la route

Terrible accident près de Bayeux dimanche 12 octobre, en début de soirée. Dans des circonstances qu'il faut encore déterminer, un octogénaire aurait perdu le contrôle de son véhicule et a heurté les barrières de protection au niveau d'un carrefour sur la RD613, à Vaucelles. D'après les informations de La Manche Libre, l'homme est indemne, mais son épouse, passagère et âgée d'environ 80 ans, est décédée des suites du choc.

Ils étaient les deux seuls occupants du véhicule, et donc deux seuls impliqués. La gendarmerie mène l'enquête pour éclaircir les contours du drame.