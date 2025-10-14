En ce moment SI LA VIE DEMANDE CA NATIVE
Près de Bayeux. Une octogénaire meurt dans un accident de la route

Sécurité. Dimanche 12 octobre, un accident mortel est survenu à l'entrée de Bayeux. Une femme d'environ 80 ans est décédée. Elle était passagère.

Publié le 14/10/2025 à 11h32 - Par Lilian Fermin
Une octogénaire est morte à la suite d'un accident de la route à Vaucelles, dans le Bessin, dimanche 12 octobre.

Terrible accident près de Bayeux dimanche 12 octobre, en début de soirée. Dans des circonstances qu'il faut encore déterminer, un octogénaire aurait perdu le contrôle de son véhicule et a heurté les barrières de protection au niveau d'un carrefour sur la RD613, à Vaucelles. D'après les informations de La Manche Libre, l'homme est indemne, mais son épouse, passagère et âgée d'environ 80 ans, est décédée des suites du choc.

Ils étaient les deux seuls occupants du véhicule, et donc deux seuls impliqués. La gendarmerie mène l'enquête pour éclaircir les contours du drame.

