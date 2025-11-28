Yport. La nouvelle station d'épuration d'Yport devrait être opérationnelle pour janvier

C'est un dossier vieux d'une quinzaine d'années qui touche à sa fin. La nouvelle station d'épuration d'Yport devrait être opérationnelle en janvier prochain. Elle remplacera la station actuelle ainsi que celle des Loges. Si les discussions ont pris plus de dix ans pour valider le fait de construire une nouvelle station d'épuration sur le site de l'ancienne, le chantier aura pris un peu plus de deux ans.

La nouvelle station pourra traiter les eaux usées de 10 000 habitants. - Gilles Anthoine

Traiter les eaux usées de 10 000 habitants

La nouvelle station sera en capacité de rejeter 200m3 d'eau usagée traitée par heure. Le rejet se fera directement en mer, via une canalisation entre la station et la plage d'Yport. Elle pourra traiter les eaux usées de 10 000 habitants. Neuf communes y seront raccordées : Yport, Froberville, Criqueboeuf, Bénouville, Bordeaux-Saint-Clair, Vattetot-sur-Mer, Gerville, Maniquerville et Les Loges.

Il aura fallu deux ans de travaux. - Gilles Anthoine

La nouvelle station d'épuration devrait donc entrer en service à partir du 16 janvier prochain. Pour autant, les travaux ne seront pas finis. Il faudra déconstruire la station des Loges. Le site sera ensuite renaturé comme avant sa construction. Les vieux bassins de la station d'Yport, qui auront fonctionné une quarantaine d'années, seront démolis. Des zones humides et de nature seront réalisées autour du chantier actuel, sur les anciens terrains de tennis et sur une parcelle toute proche où se trouve une vieille maison incendiée.

Neuf communes vont être raccordées à la nouvelle station d'Yport. - Gilles Anthoine

Un investissement à 13,5 millions d'euros

Ce nouvel équipement a bien évidemment un coût, qui se répercutera sur la facture des habitants. Jean-Marie Crochemore, président du syndicat d'eau Fécamp Sud-Ouest et vice-président à Fécamp Caux Littoral précise que "le bâtiment et les infrastructures, il y en a pour 7 millions d'euros. En ce qui concerne les transferts (tuyauterie) et le rejet en mer, on est à 6,5 millions d'euros. Ça aura un impact sur le prix du m3. Les augmentations étaient déjà prévues. On avait anticipé. Ça va être raisonnable mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il va falloir également faire des unités de traitement de l'eau potable. Ce sont des travaux très importants à venir. Ce ne sera pas neutre."

La station d'Yport représente un investissement de 13,5 millions d'euros. - Gilles Anthoine