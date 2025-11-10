Fécamp Caux Littoral. L'Agglomération aide financièrement à l'achat de broyeurs pour vos déchets verts

En ce moment Golden Will BROWN
Environnement. L'Agglomération Fécamp Caux Littoral lance un nouveau dispositif de soutien à l'achat de broyeurs de déchets verts. L'aide peut aller de 150 à 200 euros. Le broyage permet de limiter les déplacements à la déchetterie.

Publié le 10/11/2025 à 15h21 - Par Gilles Anthoine
Pour limiter les apports en déchetterie, l'Agglomération de Fécamp aide ses habitants à financer des broyeurs de déchets verts. - Pixabay

Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, l'Agglomération Fécamp Caux Littoral lance un nouveau dispositif d'aide à l'acquisition de broyeurs de végétaux destiné aux habitants de son territoire.

Cette mesure vise à favoriser le broyage et la valorisation des déchets verts à domicile et à encourager le paillage ou le compostage directement dans les parcelles. Cette démarche de broyage des déchets verts va permettre de réduire les déplacements et les apports en déchetteries. En 2024, les déchetteries de l'agglomération ont réceptionné plus de 13 000 tonnes de déchets verts, représentant un coût de traitement de près de 500 000 euros pour la collectivité.

Une aide de 150 à 200 euros

Les foyers de Fécamp Caux Littoral disposant d'un jardin peuvent bénéficier d'une aide financière couvrant jusqu'à 50 % du prix d'acquisition, dans la limite de 200 euros versés pour l'acquisition d'un broyeur neuf ou reconditionné. Ainsi, si le prix du broyeur s'élève à 300 euros, le montant de l'aide versée sera de 150 euros, à partir de 400 euros et au-delà, l'aide sera plafonnée à 200 euros. Au total, l'Agglomération consacrera 48 000 euros au financement de ce dispositif mis en place de 2025 à 2030.

Pour faire une demande, il est possible de remplir un formulaire en ligne sur le site internet de l'Agglomération Fécamp Caux Littoral ou de déposer le dossier au siège de l'Agglomération (825 route de Valmont, lors des permanences dédiées : les mercredis de 13h45 à 16h45 et les vendredis de 9h à 11h45 et de 13h45 à 16h45).

