Fécamp Caux Littoral. Un nouveau centre de santé devrait voir le jour pour 2027

Santé. Un nouveau centre de santé devrait voir le jour sur le territoire de Fécamp Caux Littoral d'ici 2027. Construit à côté de l'hôtel d'Agglomération (route de Valmont) il doit remplacer le centre actuel qui est arrivé à saturation. Les élus espèrent ainsi pouvoir attirer une vingtaine de généralistes.

Publié le 15/12/2025 à 11h00 - Par Gilles Anthoine
Un nouveau centre de santé va voir le jour derrière l'hôtel d'Agglomération de Fécamp Caux Littoral d'ici 2027. - Gilles Anthoine

Un nouveau centre de santé va voir le jour sur l'agglomération de Fécamp. Le centre de santé intercommunal actuel (avenue Jean Lorrain à Fécamp) est à saturation. Il dispose de neuf cabinets sur 360m².

Le nouveau projet prévoit 21 cabinets sur presque 1 100m². Le bâtiment sera construit au 825 route de Valmont à Fécamp, en lieu et place des anciens services techniques derrière l'hôtel d'Agglomération de Fécamp Caux Littoral. Les élus communautaires ont acté la création du centre le 23 juin dernier, dans le cadre du projet de restructuration du siège de l'Agglomération avec la démolition des ateliers et d'une partie des bureaux comprise dans cet atelier. Ce vaste local est inoccupé depuis l'acquisition du site de Colleville.

Un projet à plus de 7,5 millions d'euros

Le nouveau bâtiment aura un étage et sera mutualisé avec le centre de santé et la maison Sport et Santé au premier niveau et des locaux administratifs au deuxième niveau. Le coût du projet est estimé à 7,57 millions d'euros dont 4,3 millions d'euros à la charge de l'agglomération. Jeudi 11 décembre, les élus ont acté le lancement de la démarche de construction par un concours d'architectes. L'ouverture est espérée pour 2027.

Répondre au manque de médecins

La création de ce nouveau centre de santé est jugée indispensable, 10% de la population du territoire de l'agglomération n'ayant pas de médecin traitant. Face à cette situation, Fécamp Caux Littoral a développé depuis 2014 un centre de santé intercommunal, salariant un médecin lors de son ouverture et neuf aujourd'hui (huit équivalents temps plein). A terme, l'Agglomération veut donc doubler le nombre de médecins sur son territoire. Une façon de pallier le manque d'implantation de médecins libéraux.

