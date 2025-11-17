Fécamp Caux Littoral. Une semaine pour sensibiliser la réduction des déchets

L'agglomération de Fécamp Caux Littoral participe à la semaine européenne de réduction des déchets du 22 au 29 novembre.

Quatre axes pour réduire les déchets

L'agglomération agit depuis plusieurs années en faveur de la réduction et du tri des déchets. Elle a voté en juin dernier son Plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) pour la période 2025-2031. L'objectif est de réduire de 15% la production locale de déchets en 2030 par rapport à 2010. Ce programme s'articule autour de quatre axes : sensibiliser les acteurs à la réduction des déchets et à la qualité du tri, encourager la gestion de proximité des biodéchets et réduire les déchets verts, réduire les déchets produits par les activités économiques et touristiques ainsi que promouvoir la lutte contre le gaspillage.

Sensibiliser le grand public

Au quotidien, une ambassadrice du tri et deux animatrices autour du tri et des biodéchets interviennent dans l'agglomération auprès des habitants, des scolaires et des professionnels. L'objectif est de les inciter à mieux trier, recycler, composter et réduire les déchets, à consommer de façon responsable et à protéger l'environnement. Plus de 1 000 personnes ont déjà été sensibilisées.

En novembre 2023, Fécamp Caux Littoral a créé "l'espace réemploi" à la déchetterie de Theuville-aux-Maillots où les habitants peuvent déposer des objets pour leur donner une deuxième vie (plus de 18 tonnes déposées en 2023-2024). Ils sont repris par l'association Portevoix qui les revend ensuite à bas prix au sein de Ma Petite Proxi'clerie.

Programme de la semaine

Cousons Zéro Déchet !

Un atelier de couture zéro déchet, animé par Sacrée Patronne, permettra de réaliser, selon le niveau de chaque participant, des lingettes démaquillantes, des chouchous, sacs à vrac ou couvre-plats. Les participants sont invités à apporter des tissus ou vêtements inutilisés (chaussettes, serviettes, chiffons, draps…). Tous ces objets sont réutilisables. Ils éviteront d'acheter leur alternative jetable.

Samedi 22 novembre, de 14h à 17h, Chez " Sacrée patronne ", 18 rue Bailly à Fécamp (à partir de 10 ans)

Visite du Centre de tri du Havre (VEOLIA)

Une visite du centre de tri où sont transportés les emballages issus de la collecte sélective permettra, au fil du parcours, de découvrir le rôle des agents trieurs et le fonctionnement de la chaîne de tri.

Lundi 24 novembre de 9h30 à 11h - Départ en bus de la gare de Fécamp à 8h30 - Retour à la gare de Fécamp vers 12h

Visite d'Ecostu'air - Sevede

Ecostu'air est l'unité d'élimination par incinération et de valorisation énergétique des ordures ménagères résiduelles de l'Estuaire, située à Saint-Jean-de-Folleville. C'est là que sont traités les déchets non recyclables des foyers de l'agglomération.

Mercredi 26 novembre de 14h30 à 16h - Départ en bus de la gare de Fécamp à 13h30 - Retour à la gare de Fécamp vers 17h - (à partir de 8 ans)

Spectacle "One, two, tri" par la Compagnie Ça s'peut pas

Ce spectacle de théâtre forum met en scène une famille qui croit avoir de bonnes raisons de ne pas trier les déchets… Les trois membres de la famille ne manquent pas d'arguments pour justifier leurs mauvaises habitudes. Ils vont finir par accumuler des déchets jusqu'au point de non-retour sans même s'en apercevoir.

Samedi 29 novembre de 14h30 à 16h - Salle Henri Lambert (1 rue des rossignols) à Saint-Léonard (à partir de 8 ans)

Stand d'information sur le tri et la réduction des déchets

L'ambassadrice du tri et l'animatrice environnement de l'agglomération vous proposeront un stand d'information sur la thématique des déchets : comment bien trier, que mettre au composteur avec des jeux, quiz, documentations

Samedi 29 novembre de 8h30 à 12h30 sur le marché de Fécamp

Pratique. Les animations de la semaine européenne de réduction des déchets sont gratuites mais sur inscription, auprès des services techniques de l'Agglomération (jusqu'au 18 novembre). Tél. : 02 35 10 31 53.