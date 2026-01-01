En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Manche. Bonnes résolutions : les conseils de coachs pour se remettre au sport (et s'y tenir)

Sport. Vous avez choisi de faire plus de sport comme bonne résolution. Problème : comment respecter sa promesse ? Des coachs de Cherbourg vous donnent toutes les clés pour bien commencer.

Publié le 01/01/2026 à 08h30 - Par Julien Rojo
Manche. Bonnes résolutions : les conseils de coachs pour se remettre au sport (et s'y tenir)
Adonis Ortolé est un des coachs de la salle Elancia à Cherbourg. - Julien Rojo

Quelle résolution avez-vous prise pour 2026 ? 31% des Français souhaitent faire plus de sport cette année, selon un baromètre de la Fédération française d'éducation physique. L'activité physique est toujours la première résolution que prend le grand public, devant passer plus de temps en famille et plus se détendre. La vraie difficulté est de se tenir à sa promesse.

Les conseils des pros

"Le premier conseil est d'être bien accompagné et de se fixer des objectifs", explique Alexandre Sanson. Ce manager est le responsable de la salle Elancia, ouverte il y a une quinzaine d'années. La structure se spécialise dans l'accompagnement de ses clients. "Cela permet d'éviter les faux mouvements et de se prendre la tête", justifie Adonis Ortolé. En plus des cours collectifs, ce coach accompagne les nouveaux inscrits. "Souvent, les gens veulent commencer fort, avec 5 à 6 séances par semaine. Je conseille des sessions de 45 minutes à une heure, deux à trois fois par semaine. Cela suffit largement", détaille le coach. Son maître-mot : être régulier sur le long terme.

La salle de sport Elancia est ouverte depuis une quinzaine d'années.La salle de sport Elancia est ouverte depuis une quinzaine d'années. - Julien Rojo

Certains exercices sont à favoriser. Adonis Ortolé recommande de travailler sur des machines. L'environnement sécurisé permet d'éviter les blessures. "C'est pour travailler sur des axes libres et ensuite travailler sur le poids-libre et le gainage", conclut le coach.

Galerie photos
La salle de sport Elancia est ouverte depuis une quinzaine d'années. - Julien Rojo

