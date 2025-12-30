En ce moment UN POINT C'EST TOI ZAZIE
SM Caen. "On veut juste revoir du football" : les supporters réagissent à l'arrivée de Gaël Clichy, nouvel entraîneur

Sport. Le nouvel entraîneur du SM Caen, Gaël Clichy, a dirigé ce lundi 29 décembre, sa première séance d'entraînement au SM Caen. Derrière les barrières, ils sont venus en nombre.

Publié le 30/12/2025 à 18h17 - Par Léo Besselievre
SM Caen. "On veut juste revoir du football" : les supporters réagissent à l'arrivée de Gaël Clichy, nouvel entraîneur
Près d'une cinquantaine de supporters sont venus voir les débuts de Gaël Clichy, en tant qu'entraîneur du SM Caen. - Léo Besselievre

Malgré l'attente dans le froid, ils étaient une cinquantaine pour assister au premier entraînement de Gaël Clichy, sous le costume d'entraîneur du SM Caen. Entre regrets de voir Maxime d'Ornano partir, recherche de stabilité et espoir à l'avenir, voici leurs réactions sur l'arrivée de l'ancien international français en Normandie.

En quête d'espoir

Louka Dumaine est venu avec un ami. Il comptait dans tous les cas venir voir les rouge et bleus, pour leur premier entraînement après la trêve hivernale : "Mais quand on a vu que Maxime d'Ornano était évincé, on a eu encore plus envie de voir ce qui allait se passer, mais surtout celui qui allait le remplacer." Et justement, son remplacement n'est qu'autre que Gaël Clichy, une personnalité que le jeune homme connaît bien : "Quand on a un grand nom comme ça, qui est passé dans des clubs comme Arsenal ou Manchester City, on espère quand même un peu de stabilité." Louka Dumaine y voit de l'espoir, notamment celui de pourquoi pas remonter directement en Ligue 2.

Gaël Clichy déjà à l'action, le jour de l'annonce de son arrivée au club.Gaël Clichy déjà à l'action, le jour de l'annonce de son arrivée au club. - Léo Besselievre

Mais cet espoir n'est pas partagé par tous. Du côté de Franck Marty-Noël, on voulait voir Maxime d'Ornano faire plus ses preuves : "J'aurais aimé le voir au moins jusqu'au premier match de 2026, face à Concarneau, pour voir si la trêve hivernale avait eu un effet", regrette-t-il. Car les doutes sont aussi présents du côté des supporters : c'est le 10e entraîneur que le club normand connaît en l'espace de 6 ans seulement, et Gaël Clichy n'a jamais été entraîneur numéro 1 d'une équipe professionnelle auparavant. "Pour le moment, je n'ai même pas envie de parler de stabilité, mais plutôt de me demander combien de temps il va rester", se questionne Franck Marty-Noël.

"Retrouver du plaisir à venir au stade"

Le patron du Malherbe Normandy Kop, Christophe "Olaf" Vaucelle, était également de la partie. Interviewé il y a quelques semaines sur la situation du club normand, Olaf demande toujours de revoir du football à d'Ornano : "On ne prenait plus de plaisir à venir au stade, donc on veut retrouver cette sensation avec Gaël Clichy", a-t-il expliqué. Lui qui a récemment parlé à Fayza Lamari, actionnaire du club et mère de Kylian Mbappé, n'a pour le moment pas d'avis : "Evidemment, on ne connaît pas Gaël Clichy en tant qu'entraîneur, donc ça sera une grande première", ne soulignant pas le travail fait par Maxime d'Ornano depuis sept mois. "On ne demande pas forcément de gagner tous les matchs, on sait que c'est compliqué. On veut juste revoir du football et que cette équipe nous fasse plaisir", conclut-il.

Galerie photos
Gaël Clichy déjà à l'action, le jour de l'annonce de son arrivée au club. - Léo Besselievre

