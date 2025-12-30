Solidarité. L'association SOS Amitié Rouen recherche des bénévoles et de nouveaux locaux

L'association SOS Amitié est en recherche constante de bénévoles pour répondre à un nombre d'appel toujours plus élevés. En 2024, plus de 637 000 appels ont été pris en charge au niveau national. Depuis plus de 60 ans, SOS Amitié offre une écoute gratuite, anonyme et bienveillante, assurée par plus de 2 000 écoutants bénévoles répartis dans 45 associations locales avec 66 postes d'écoute. En cette période de fêtes, particulièrement sensible pour les personnes isolées ou en souffrance, l'association SOS Amitié Rouen lance un double appel à la solidarité : recruter de nouveaux écoutants bénévoles et trouver de nouveaux locaux pour poursuivre et développer sa mission d'écoute en 2026.

Des besoins toujours plus élevés

En 2025, SOS Amitié Rouen a formé 10 nouveaux écoutants. L'équipe compte plus de 25 bénévoles actifs, qui ont assuré 2 972 heures d'écoute et répondu à 6 247 appels. Face à des besoins toujours plus importants, l'association prévoit en 2026 deux nouvelles sessions de formation pour intégrer 10 bénévoles supplémentaires. L'engagement demandé est de deux ans minimum, à raison de 16h par mois, après une formation complète de six à 12 mois. Les candidatures sont à envoyer à l'adresse : recrutement@rouen.sosamitie.org (avec pour objet : Candidature bénévolat SOS Amitié Rouen).

L'association recherche de nouveaux locaux

SOS Amitié Rouen, l'une des 45 associations locales du réseau national, est actuellement hébergée par la Ville de Rouen. Dans un communiqué, l'association a indiqué que "d'ici fin juin 2026, SOS Amitié Rouen recherche de nouveaux locaux, idéalement situés dans le centre de Rouen, mis à disposition gratuitement ou à faible coût par un partenaire bailleur". L'antenne rouennaise a des besoins spécifiques : deux espaces isolés, de l'électricité, une connexion Internet, un accès 24h/24h et 7j/7, une salle de réunion, etc.

En cas de besoin, les personnes en souffrance peuvent contacter SOS Amitié au 09 72 39 40 50, 24h/24, 7j/7.