Rouen. Noël : erreur de casting sous le sapin ? Pas de panique, voici comment gérer ses cadeaux

La hotte était pleine mais le contenu n'est pas tombé juste ? Que ce soit un doublon ou une erreur de goût, la période d'après Noël est traditionnellement celle du "service après-vente" des lutins. A Rouen, les commerçants s'organisent pour que la déception ne soit que de courte durée.

Echanges ou avoirs

Dans sa boutique Aux Jouets en Bois, Elise Tic s'apprête à voir défiler les déçus de décembre. "Au mois de janvier, nous avons beaucoup de monde, explique-t-elle, soit le jouet ne convenait pas, soit l'enfant avait déjà le même." Sa solution est simple, un échange direct ou un avoir pour choisir un autre jouet un peu plus tard dans l'année.

Même son de cloche chez Pamela Kemmat, qui vend du prêt-à-porter. De son côté, il s'agit souvent d'erreurs de taille mais pas de panique, elle a la solution. "On fait toujours en sorte que la personne reparte avec le sourire, affirme-t-elle, avec 200 à 300 références en stock, on finit toujours par trouver son compte." Il arrive même que certains clients repartent avec un deuxième article sous le bras. "Il arrive aussi que certains repartent avec une deuxième paire de chaussures", ajoute-t-elle.

La revente de cadeaux ?

Après Noël, tout le monde n'a pas le réflexe du retour en boutique. Pour Gerardo Wastenes par exemple, la démarche est trop fastidieuse. "Je n'aime pas dire aux gens que je n'aime pas le cadeau ou j'ai la flemme d'aller en magasin", confie-t-il. Sa méthode ? La revente. "Comme ça, je peux m'acheter exactement ce que je veux", explique-t-il.

En magasin, il est généralement possible d'effectuer un échange dans un délai d'un mois ou d'obtenir un avoir voire un remboursement mais le professionnel n'est pas obligé d'accepter. Pour faciliter ces démarches, il est important d'avoir sur soi le ticket de caisse et s'assurer que l'objet est dans son état d'origine.