Rouen. À Rouen, des associations proposent d'emballer vos cadeaux de Noël

Ils tiennent un petit stand non loin de l'entrée du magasin Fnac à Rouen (Seine-Maritime). Entre trois et six bénévoles du Secours populaire se relaient, tous les jours, pour emballer les cadeaux des clients. Ils sont installés dans la galerie commerçante depuis le 20 novembre 2017, de 10 heures à 19 heures, et doivent tenir le rythme jusqu'à début janvier. "On doit nous confier plusieurs centaines de paquets chaque jour", explique Gérard qui coordonne cette opération menée par l'association depuis près de 20 ans. Chaque bénévole est présent pendant un créneau de trois heures, ce qui évite trop de fatigue.

De leurs côtés, les clients ne sont pas obligés de donner de l'argent au Secours populaire. "Effectivement, tous ne le font pas", confirme Gérard mais, certains choisissent aussi de donner sans même nous confier l'emballage de leurs paquets". Le bénévole est aidé ce jour-là par Cony et Pierre qui avoue "aimer le contact avec le public". "Les gens sont souvent très aimables quand ils viennent nous voir", conclut Gérard.

