Rouen. Noël : Les tendances de décoration de tables 2023 à découvrir

Comment décorer sa table de Noël et pour quelles couleurs opter ? Chaque année, à l'approche de Noël ces questions reviennent. Dans le centre-ville de Rouen, plusieurs boutiques de décorations proposent des produits "spécial fêtes". C'est le cas dans le magasin Butlers de la rue du Gros-Horloge. La gérante Agathe Zolinski s'y connaît en tendances déco.

"Ça va être du blanc, toujours le traditionnel rouge et le doré"

Pour avoir une table de Noël 100 % tendance cette année, il faut opter pour les décorations en bois.

Cette année, les couleurs à adopter évoluent pour les Fêtes. "Ça va être du blanc, toujours le traditionnel rouge et le doré également", assure-t-elle. Et parmi les décorations, elle conseille de disposer "un centre de table et des petits présents que l'on peut faire pour chaque convive. C'est toujours agréable pour les invités". Pour aller encore plus loin dans sa décoration de table, il est aussi possible de rajouter "des petits sapins blancs ou en bois et même des portes noms personnalisés".

En résumé, pour être dans la tendance 2023, il faut opter pour un décor sobre et élégant aux couleurs douces style bohème chic.