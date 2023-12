Rouen. Noël et "la joie de familles qui se retrouvent" pour l'archevêque

A l'approche de Noël, véritable temps fort de la vie de chrétiens, Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, tient à faire passer un message d'espoir. "Nous allons accueillir l'enfant de Bethléem. Evidemment, c'est Israël, la Palestine et, aujourd'hui, c'est un mur mais aussi une guerre", constate-t-il. Mais malgré ce contexte dramatique, l'homme d'Eglise veut affirmer que "Noël est un moment magique où des lumières s'allument à l'extérieur mais, j'espère aussi, à l'intérieur". Cette date est également le symbole d'une grande fête. Cela lui évoque notamment "la joie de familles qui se retrouvent, la joie de faire plaisir aux autres par un cadeau" et de bons moments avec ses frères, avec qui il servait la messe de minuit à la chapelle de la rue d'Ernemont à Rouen. Pour Dominique Lebrun, "c'est le moment présent qui compte le plus". Noël est aussi l'occasion de penser aux autres dans la générosité. Des repas seront offerts par l'Eglise à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une famille. "L'Eglise, la communauté, doit être votre famille."