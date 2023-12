Rouen. Un atelier pour écrire sa lettre au père Noël aux Docks 76

Noël approche, alors les enfants réfléchissent déjà à ce qu'ils aimeraient avoir sous le sapin. Mercredi 6 décembre, un atelier "Lettre au père Noël" a été mis en place dans le centre commercial des Docks 76 de Rouen. De 14h à 18h, les enfants ont pu réaliser une lettre personnalisée à destination du père Noël. Ils ont été aidés par Laure Lalande, responsable de Papiers et petits mots.

Spécialisée dans la papeterie, elle organise des ateliers créatifs à différentes occasions. "J'étais déjà venue au moment de la fête des mères." Cette fois-ci, c'est pour Noël. "On met à leur disposition des modèles d'abécédaires, des feutres et des paillettes", explique-t-elle. Au programme : collage, découpage et dessin. Parmi les participants, il y avait son fils Maël, âgé de 10 ans. "C'est bien de faire une lettre, j'ai dessiné un bonhomme de neige et un renne." Dans sa lettre, il a indiqué qu'il aimerait avoir "un minitank, des soldats et des places pour aller manger des sushis". D'autres ateliers créatifs sont aussi organisés les mercredis, samedis et dimanches.