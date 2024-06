Rouen. Normal, Starbucks… Quelles sont les ouvertures prochaines des Docks 76 et Saint-Sever ?

Des nouvelles adresses dans les centres commerciaux de Rouen ? Selon nos informations, un nouveau magasin danois Normal va ouvrir au centre commercial Saint-Sever au mois de septembre et, courant 2025, ce sera autour des Docks 76. Dans cette enseigne, on retrouve des produits d'hygiène à petit prix ou de la vie quotidienne, du café, des tisanes, etc. Pour rappel, un premier magasin a ouvert dans le centre-ville de Rouen, au 21 rue aux Juifs, il y a plusieurs mois, à la place du magasin Habitat.

• Lire aussi. Rouen. L'enseigne américaine Starbucks arrive en ville : découvrez la date d'ouverture

Chaussea et Starbucks à Saint-Sever

Toujours selon nos informations, une nouvelle enseigne Chaussea, spécialisée dans la vente de chaussures pour hommes, femmes et enfants, va également ouvrir ses portes à la mi-août au centre commercial Saint-Sever. A la fin de l'année, ce sera au tour de l'enseigne Starbucks de s'installer dans cette zone commerciale. Un Starbucks avait ouvert pour la première fois au mois de décembre dans la ville aux cent clochers.

Et du côté des Docks 76 ?

Une nouvelle offre culinaire arrivera également à la fin de l'année, mais cette fois-ci au centre commercial des Docks 76. Nommée La Piadineria, cette enseigne est spécialisée dans la piadinia, un plat traditionnel italien venu de Romagne qui se compose d'une feuille de pâte pliée en deux et garnis de plusieurs aliments. A la carte par exemple, on retrouvera du saumon ou du poulet pour le salé, ou de la confiture et de la pâte de pistache pour les versions sucrées.