Place du commerce. Trois découvertes dans l'agglomération de Rouen

Dans l'agglomération rouennaise, trois nouveautés sont à découvrir. Le meilleur ouvrier de France, Christophe Cressent, a ouvert une nouvelle boulangerie à Bois-Guillaume ; un nouveau concessionnaire Jeep s'est installé à Rouen ; et à Pavilly, il s'agit d'un nouveau magasin spécialisé dans la vente de matériaux de construction.

Pains, voitures et objets de construction

A Bois-Guillaume, Ma Boulangerie a ouvert ses portes il y a un mois au 23 rue du commandant Dubois. C'est le quatrième point de vente du Rouennais Christophe Cressent. Il est ouvert du mercredi au samedi de 7h à 13h30 puis de 14h30 à 19h, le dimanche de 7h à 13h30 et fermé les lundis et mardis. Au 132 rue de Constantine à Rouen, le concessionnaire Alfa Romeo Jeep s'est installé en mars. Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h45 et le samedi de 9h à 18h. Avis aux bricoleurs, l'enseigne de matériaux de construction BigMat Pontif et Cariou a ouvert à Pavilly. Ouverture, déménagement, agrandissement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.