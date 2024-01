Place du commerce à Rouen. Il y a du nouveau dans l'agglomération

L'offre commerciale de la Métropole rouennaise s'étoffe. Un nouveau salon de coiffure et une boutique de créateurs viennent d'ouvrir à Rouen, dans le centre-ville. A Bois-Guillaume, la commune accueille un nouveau magasin de décoration.

Coiffures, accessoires et décorations

Le salon de coiffure Bouclés. s'est installé au 14 rue Alsace-Lorraine à Rouen à la fin de l'année 2023. Il est ouvert du mardi au jeudi de 9h30 à 18h30, le vendredi de 9h30 à 19h et le samedi de 9h à 17h. Là-bas, les cheveux bouclés, crépus et texturés sont traités avec soin. Et pour rester dans le thème, vous pourrez aussi retrouver des accessoires pour votre chevelure au sein de la deuxième boutique Rares située au 9 rue Massacre à Rouen. Des chaussettes, des bananes et des porte-clés sont aussi en vente du mardi au samedi de 11h à 19h. Enfin, les fans de décoration trouveront leur bonheur à La Maison de Marie, à Bois-Guillaume. La boutique recense de nombreux produits : cadres, lampes, vases, etc. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la Métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.