Affaire Marie-José. TF1 a retrouvé la Normande : où et quand regarder le documentaire exclusif sur ses pas à Abidjan ?

Cette histoire avait fait couler beaucoup d'encre : Marie-José, une retraitée de 82 ans originaire de Rouen, avait quitté la France en septembre pour vivre en Côte d'Ivoire. Son objectif ? Rejoindre un homme de 28 ans rencontré sur Facebook, qui se faisait passer pour un animateur de télévision. Un amour virtuel devenu "réel"… mais à quel prix ?

Pendant plusieurs mois, elle aurait envoyé jusqu'à 15 000 euros par mois en virements et cartes prépayées. Son entourage, inquiet, alertait les médias. Et TF1, après l'avoir retrouvée, diffuse un documentaire exclusif avec de nouvelles révélations.

Retrouvée à une heure d'Abidjan : un quotidien bien loin des promesses

L'équipe de Sept à Huit s'est rendue en Côte d'Ivoire pour retrouver la Normande. La voix off du reportage précise :

"Marie-José ne vit pas à Abidjan même, mais à une heure de route, dans un village bien plus pauvre."

Face caméra, elle tente de rassurer :

"J'ai du monde qui m'aide ! Mon mari ne veut pas que je fasse quoi que ce soit."

Et de montrer un coussin :

"Vous voyez ce qu'il m'a offert ? 'Je t'aime à la folie et plus encore.' Donc tu peux voir, mon fils, que je ne suis pas malheureuse."

Elle n'est jamais seule, toujours suivie par l'ombre de Chris, qu'elle appelle "mon mari". Elle assure bien prendre ses médicaments.

Mais rapidement, les failles apparaissent.

La Normande partie vivre avec un "brouteur" : ce que montre l'enquête exclusive de TF1.

Les tensions montent dans le couple : la face cachée du “conte de fées”

L'apparente idylle tourne vite au désenchantement. Lorsque les journalistes reviennent plusieurs jours plus tard, Marie-José est en colère. Son compagnon n'a pas dormi à la maison depuis plusieurs jours.

"Je l'ai attendu jusqu'à 5h du matin." Puis elle témoigne d'une dispute avec son frère, Christopher : "J'ai cru qu'il allait me taper dessus."

Elle évoque aussi le regard de son fils, choqué par sa relation avec un homme beaucoup plus jeune :

"Pour lui, je suis une s*lope. Il a même appelé mon médecin pour lui faire dire que j'étais débile."

Un témoignage poignant, qui met en lumière la fragilité émotionnelle mais aussi l'emprise psychologique que peuvent exercer certains “brouteurs”. TF1 pose la question : Marie-José est-elle vraiment inconsciente de la situation ? Une dialectique plus compliquée qu'il n'y paraît, témoignage d'une réalité de plus en plus présente chez nos aînés (et pas que) : l'arnaque aux sentiments.

