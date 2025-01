Top 10 des arnaques les plus dangereuses. Love scam, l'escroquerie amoureuse qui piège des milliers de victimes (4/10)

Notre série sur les arnaques les plus courantes et dangereuses se poursuit. Ce vendredi 31 janvier, on revient sur un phénomène qui s'est développé à une vitesse effrayante avec l'essor des réseaux sociaux et des sites de rencontres : l'escroquerie sentimentale, ou love scam.

L'arnaque sentimentale : haut les cœurs !

L'arnaque sentimentale cible les personnes en quête d'amour sur les sites de rencontres ou les réseaux sociaux. La méthode est simplissime : l'escroc crée un faux profil séduisant, gagne la confiance de sa victime, puis invente une urgence financière (maladie, accident, problème administratif) pour lui soutirer de l'argent, parfois des milliers d'euros.

Jouant sur l'émotion, il multiplie les demandes sous prétexte d'une relation sincère, jusqu'à ce que la victime découvre la supercherie. Il est alors trop tard.

Comment ne pas tomber dans le piège ?

• Méfiez-vous des profils trop parfaits et des déclarations d'amour trop rapides. Prudence la prochaine fois que vous tombez sur une photo d'un corps musclé se languissant sur une plage de sable fin…

• Ne jamais envoyer d'argent, quelle que soit la raison invoquée. Cela paraît évident, mais le nombre de victimes rappelle le contraire.

• Vérifiez les images via une recherche inversée pour repérer les faux profils. Pour savoir comment faire, c'est ici.

Samedi 1er février, nous nous arrêterons sur l'arnaque aux faux colis, qui, elle aussi, a pris de plus en plus d'ampleur ces dernières années.