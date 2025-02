Top 10 des arnaques les plus dangereuses. Faux placements en cryptos et bourse : l'escroquerie qui vide vos comptes (10/10)

De nombreuses arnaques reposent sur la tentation du gain. L'escroquerie aux faux investissements ne déroge pas à cette règle.

Promesses de gains, pertes assurées

Investir et voir son argent fructifier, un rêve pour beaucoup… mais aussi un terrain de jeu pour les escrocs. L'arnaque aux faux investissements repose sur une promesse alléchante : des rendements élevés et garantis, souvent sur des placements en cryptomonnaies, en bourse ou dans des secteurs exotiques comme l'or ou l'immobilier à l'étranger. Les victimes sont incitées à verser des fonds sur des plateformes frauduleuses, mais dès qu'elles veulent récupérer leur argent, l'arnaque se révèle : compte bloqué, frais imprévus ou disparition pure et simple du site.

Comment s'en protéger ?

• Méfiez-vous des promesses trop belles : aucun investissement n'offre de gains sans risques.

• Vérifiez l'agrément : consultez les listes noires de l'AMF (Autorité des marchés financiers).

• Ne cédez pas à la pression : les escrocs insistent pour un engagement rapide.

• Privilégiez des plateformes reconnues et demandez conseil à un expert financier.

Retrouvez ci-dessous les neuf autres arnaques très courantes, décryptées pour vous :

